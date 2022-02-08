У резолюції Палати представників Японії наголошують на "серйозних занепокоєннях Токіо та підтримці українського народу, який сподівається на стабільність своєї країни та регіону".

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Японія схвалила резолюцію про Україну

Японські депутати закликають зацікавлені країни щонайшвидше відновити стабільність у районах навколо України за допомогою дипломатії.

Будь-яка зміна статус-кво силою будь-якою країною ніколи не є прийнятною,

– йдеться у документі.

Крім того, парламентарі звернулися до уряду прем'єр-міністра Фуміо Кісіди з проханням зробити все можливе для досягнення миру. "Ми закликаємо уряд втілити наші надії, співпрацювати з міжнародною спільнотою, використати всі дипломатичні ресурси й зробити все можливе для ослаблення напруженості в Україні та якнайшвидшого досягнення миру", – йдеться у резолюції.

У документі наголосили на позиції Японії щодо послідовної підтримки суверенітету та територіальної цілісності України.

Нагадаємо, раніше на зустрічі в режимі онлайн японський прем'єр та президент США домовилися спільно працювати над стримуванням агресії Росії щодо України.

Японські журналісти на Донбасі: що відомо

Журналісти з Японії 6 лютого відвідали Україну. Зокрема, 15-ий Слов'янський полк Національної гвардії.

Вони подивилися, чим живуть українські бійці та що змінилося за 8 років російської агресії.

Мета візиту – показати японським глядачам, що насправді відбувається в Україні, та підтримати українців.

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