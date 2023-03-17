За законопроект во втором чтении проголосовали 58 депутатов. Принимали инициативу достаточно бурно, информирует 24 Канал. Депутаты PAS выкрикивали "Браво!"

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Проголосовавшие за 2 минуты

Депутаты приняли законопроект без обсуждения. Голосование длилось менее двух минут.

Перед заседанием блок коммунистов и социалистов потребовал исключить законопроект о румынском языке из повестки дня, но предложение не получило необходимого количества голосов.

В чем смысл законопроекта

Изменения предполагают, что словосочетание "молдавский язык", "государственный язык", "официальный язык" и "родной язык" необходимо заменить словосочетанием "румынский язык". В первом чтении законопроект был поддержан 2 марта.

"Румынский язык" по этому закону обретет статус государственного в Молдове. Статья конституции по языку станет короче: "Государственным языком Республики Молдова является румынский язык".

Это звучит несколько странно, но на самом деле "молдавского языка" просто не существует. Этот термин придумали в Советском Союзе, чтобы разделить нацию на две части. Хотя сторонников "молдавского языка" в Молдове до сих пор остается немало. Поэтому такой шаг партии Май Санду называют смелым, однако отмечают, что он может иметь негативные последствия.