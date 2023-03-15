Документ называется "Стратегические цели России в Республике Молдова". Расследователи отметили, что попытки реализовывать ряд пунктов по нему можно было прослеживать в публичном нарративе некоторых политсил, ориентированных на Россию.

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Источник, передавший план журналистам, полностью уверен в том, что документ настоящий.

Обратите внимание! Стратегия определяет 2030 как "крайний срок" взятия под политический контроль Молдовы и ее дистанцирование от западных партнеров.

Что предусматривала российская Стратегия влияния на Молдову

Стратегия имеет три основных направления: военно-политическое, экономическое и гуманитарное. Целями в ней определены:

противостояние влиянию НАТО и ЕС на Молдову; вовлечение Молдовы в ОДКБ и другие международные проекты под эгидой России; "урегулирование приднестровского конфликта" при посредничестве России на основе особого статуса Приднестровья; усиление пророссийских настроений в обществе через информационное влияние и образовательные программы, противодействие "румынизации".

Планировали ли военное вмешательство

Из документа следует, что планов военного вмешательства в России того времени не было. Целью же было давление на Молдову из-за приднестровского вопроса.

В планы Кремля входила поддержка пророссийских политсил в Молдове и эксплуатация зависимости страны от российского импорта, в частности газа, для достижения политических целей.

– говорится в расследовании.

Отмечают, что для последнего планировалось сохранить существующие объемы поставок газа.

Кремль рассчитывал поддерживать значительные объемы экспорта российских товаров в Молдову и лоббировать интересы предприятий из Приднестровья и автономии Гагаузия, где очень сильны пророссийские настроения.

Контроль над СМИ и дискредитация НАТО

Для расширения информационного влияния Россия хотела предотвратить ограничения для своих ресурсов (что в итоге не удалось, поскольку в 2022 году власти Молдовы закрыли 6 телеканалов), а также создавать сеть лояльных к себе общественных организаций.

Дискредитировать НАТО среди жителей Молдовы планировали до 2025 года. Такой же среднесрочной целью определяли "противодействие экспансионистской политике Румынии в Молдове",

– говорится в расследовании.

До 2030 года Кремль рассчитывал увеличить количество росСМИ, сохранить на русском языке статус языка межнационального общения и "уменьшить присутствие валюты третьих стран" в расчетах с Россией.

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"Цель не в том, чтобы коварно аннексировать страну, а чтобы усилить пророссийское влияние в Молдове, прежде всего для предотвращения пронатовских, проевропейских тенденций. Кремль рассматривает Молдову скорее как ориентированный на Россию буфер, чем часть Российской империи", – цитируют журналисты источник из разведки Молдовы. .