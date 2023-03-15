Документ називається "Стратегічні цілі Росії у Республіці Молдова". Розслідувачі відзначили, що намагання реалізовувати низку пунктів із нього можна було простежувати у публічному наративі деяких політсил, що орієнтовані на Росію.
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Джерело, яке передало план журналістам, повністю впевнене у тому, що документ справжній.
Що передбачала російська Стратегія впливу на Молдову
Стратегія має три основні напрямки: військово-політичний, економічний та гуманітарний. Цілями у ній визначені:
- протистояння впливу НАТО і ЄС на Молдову;
- втягнення Молдови в ОДКБ та інші міжнародні проєкти під егідою Росії;
- "врегулювання придністровського конфлікту" за посередництва Росії на основі особливого статусу Придністров'я;
- посилення проросійських настроїв у суспільстві через інформаційний вплив та освітні програми, протидія "румунізації".
Чи планували військове втручання
З документа випливає, що планів військового втручання у Росії на той час не було. Натомість метою був тиск на Молдову через придністровське питання.
У плани Кремля входила підтримка проросійських політсил у Молдові та експлуатація залежності країни від російського імпорту, зокрема газу, для досягнення політичних цілей,
– йдеться у розслідуванні.
Зазначають, що для останнього планувалося зберегти існуючі обсяги постачання газу.
Кремль розраховував підтримувати значні обсяги експорту російських товарів у Молдову та лобіювати інтереси підприємств із Придністров'я та автономії Гагаузія, де дуже сильні проросійські настрої.
Контроль над ЗМІ й дискредитація НАТО
Для розширення інформаційного впливу Росія хотіла запобігти обмеженням для своїх ресурсів (що у підсумку не вдалося, оскільки у 2022 році влада Молдови закрила 6 телеканалів), а також створювати мережу лояльних до себе громадських організацій.
"Дискредитувати НАТО" серед жителів Молдови планували до 2025 року. Такою ж середньостроковою ціллю визначали "протидію експансіоністській політиці Румунії у Молдові",
– йдеться у розслідуванні.
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"Мета не в тому, щоби підступно анексувати країну, а щоби посилити проросійський вплив у Молдові, передусім для запобігання пронатівським, проєвропейським тенденціям. Кремль розглядає Молдову радше як орієнтований на Росію буфер, аніж частину Російської імперії", – цитують журналісти джерело з розвідки Молдови.