Документ називається "Стратегічні цілі Росії у Республіці Молдова". Розслідувачі відзначили, що намагання реалізовувати низку пунктів із нього можна було простежувати у публічному наративі деяких політсил, що орієнтовані на Росію.

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Джерело, яке передало план журналістам, повністю впевнене у тому, що документ справжній.

Зверніть увагу! Стратегія визначає 2030 рік як "крайній термін" взяття під політичний контроль Молдови та її дистанціювання від західних партнерів.

Що передбачала російська Стратегія впливу на Молдову

Стратегія має три основні напрямки: військово-політичний, економічний та гуманітарний. Цілями у ній визначені:

протистояння впливу НАТО і ЄС на Молдову; втягнення Молдови в ОДКБ та інші міжнародні проєкти під егідою Росії; "врегулювання придністровського конфлікту" за посередництва Росії на основі особливого статусу Придністров'я; посилення проросійських настроїв у суспільстві через інформаційний вплив та освітні програми, протидія "румунізації".

Чи планували військове втручання

З документа випливає, що планів військового втручання у Росії на той час не було. Натомість метою був тиск на Молдову через придністровське питання.

У плани Кремля входила підтримка проросійських політсил у Молдові та експлуатація залежності країни від російського імпорту, зокрема газу, для досягнення політичних цілей,

– йдеться у розслідуванні.

Зазначають, що для останнього планувалося зберегти існуючі обсяги постачання газу.

Кремль розраховував підтримувати значні обсяги експорту російських товарів у Молдову та лобіювати інтереси підприємств із Придністров'я та автономії Гагаузія, де дуже сильні проросійські настрої.

Контроль над ЗМІ й дискредитація НАТО

Для розширення інформаційного впливу Росія хотіла запобігти обмеженням для своїх ресурсів (що у підсумку не вдалося, оскільки у 2022 році влада Молдови закрила 6 телеканалів), а також створювати мережу лояльних до себе громадських організацій.

"Дискредитувати НАТО" серед жителів Молдови планували до 2025 року. Такою ж середньостроковою ціллю визначали "протидію експансіоністській політиці Румунії у Молдові",

– йдеться у розслідуванні.

До 2030 року Кремль розраховував збільшити кількість росЗМІ, зберегти за російською мовою статус мови міжнаціонального спілкування та "зменшити присутність валюти третіх країн" у розрахунках з Росією.

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"Мета не в тому, щоби підступно анексувати країну, а щоби посилити проросійський вплив у Молдові, передусім для запобігання пронатівським, проєвропейським тенденціям. Кремль розглядає Молдову радше як орієнтований на Росію буфер, аніж частину Російської імперії", – цитують журналісти джерело з розвідки Молдови.