Так, країна-агресорка за гроші підтягнула в Молдову певні партії, які залучила у проросійські протести. Про це 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк.

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Росія хоче здійснити переворот у Молдові

Крім того, до них долучилися і громадяни Росії, яких знайшли у Європі. А також, Росія відправила до Молдови кілька десятків суб'єктів, які мають військову школу за спиною.

Вони хочуть розхитати ситуацію з точки зору штурму урядових кварталів в Кишиневі, зайти в ці квартали та створити там дивну історію під назвою "переворот" – такий собі псевдопереворот. Разом з тим зафіксувати можливість сепаратистам, які перебувають у Придністров'ї вийти звідти й збройними рядами зайти в Молдову,

– припустив Подоляк.

За його словами, росіяни прагнуть реалізувати саме такий примітивний сценарій. Однак у них нічого не вийде. До того ж уряд президентки Молдови Майї Санду досить жорстко реагує і поводить себе на подібних вуличних акціях.

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"Росія пішла у ва-банк. Вона думала, що може перехопити ініціативу, скинути уряд Санду та взяти під контроль Молдову. А після цього створювати там постійний хаос і прикувати увагу Європи, щоб вона розділила увагу між Україною та Молдовою. Почати там якісь бойові дії чи теракти з Придністров'я, але це все неможливо", – підкреслив радник очільника ОПУ,

Сьогодні наша держава розставляє усі крапки над "і", щоб світу було зрозуміло, що є величезна Україна і є нікчемна Росія. Так само буде і з Молдовою, там не буде усього цього сепаратизму. Кишинів прийматиме правильні рішення – ця ескалація пришвидшує їх ухвалення урядом Санду.

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