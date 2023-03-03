Так, страна-агрессор за деньги подтянула в Молдову определенные партии, которые привлекла к пророссийским протестам. Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

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Россия хочет осуществить переворот в Молдове

Кроме того, к ним присоединились и граждане России, найденные в Европе. А также Россия отправила в Молдову несколько десятков субъектов, у которых есть военная школа за спиной.

Они хотят расшатать ситуацию с точки зрения штурма правительственных кварталов в Кишиневе, зайти в эти кварталы и создать там удивительную историю под названием "переворот" – псевдопереворот. Вместе с тем зафиксировать возможность сепаратистам, которые находятся в Приднестровье, выйти оттуда и вооруженными рядами зайти в Молдову,

– допустил Подоляк.

По его словам, россияне стремятся реализовать именно такой примитивный сценарий. Однако у них ничего не получится. К тому же, правительство президента Молдовы Майи Санду достаточно жестко реагирует и ведет себя на подобных уличных акциях.

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"Россия пошла в ва-банк. Она думала, что может перехватить инициативу, свергнуть правительство Санду и взять под контроль Молдову. А затем создавать там постоянный хаос и приковать внимание Европы, чтобы она разделила внимание между Украиной и Молдовой. Начать там какие-то боевые действия или теракты из Приднестровья, но это все невозможно", – подчеркнул советник главы ОПУ.

Сегодня наше государство расставляет все точки над "i", чтобы миру было понятно, что есть огромная Украина и ничтожна Россия. Так же будет и с Молдовой, там не будет всего этого сепаратизма. Кишинев будет принимать правильные решения – эта эскалация ускоряет их принятие правительством Санду.

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