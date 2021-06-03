Говорится о законопроекте №2195. В парламент внесли 7 проектов постановлений об отмене результатов голосования относительно этой инициативы.

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Однако, народные депутаты не поддержали ни один из них. Далее подписи за Разумковым и Зеленским.

Ранее во фракции "Слуга народа" анонсировали, что разблокируют подписание документа.

Что предусматривает законопроект

Инициатива предусматривает продажу земельных участков государственной и коммунальной собственности или права на них через электронные торги.

Торги будут проходить в режиме реального времени, а электронная система будет автоматизированной.

Кроме того, система будет открытой. Участники в ней будут осуществлять ставки, подавать заявки на участие и тому подобное.

По результатам аукциона будут заключать договор купли-продажи или аренды земельного участка с победителем земельных торгов, то есть тем, кто предложил самую высокую цену за земельный участок.

Обратите внимание! Парламентарии одобрили законопроект во втором чтении 18 мая. Это последняя инициатива земельной реформы.