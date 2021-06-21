В то же время многие депутаты – 109 – проголосовали против. Еще 51 парламентарий воздержался.

Важно На выборах в Армении побеждает партия Пашиняна

Теперь премьер Лёвен должен либо уйти в отставку, либо объявить внеочередные выборы. Все это должно произойти в течение недели.

Почему премьер Швеции вынужден попрощаться с должностью

Ранее лидер Левой партии Нуши Дадгостар заявила, что не доверяет Лёвену из-за предложения правительства ввести рыночные цены на аренду жилья в новых домах.

Сам Лёвен отметил, что Швеция находится в серьезном положении из-за пандемии COVID-19 и экономического кризиса, поэтому объявлять вотум недоверия правительству сейчас – безответственно.

Что об этом думают эксперты

Конституционная комиссия Швеции сделала вывод, что правительству страны не удалось справиться с пандемией. В частности, оно, по мнению комиссии, недостаточно быстро справлялось с тестированием населения и отслеживанием распространения инфекции.

Кроме того, в комиссии сделали вывод, что правительство слишком поздно приступило к работе над законом о пандемии и не смогло выработать общую стратегию борьбы с коронавирусом.

В противоположность этому, некоторые члены комиссии признали, что многие решения правительства были правильными, учитывая сложность ситуации.