Второе место занимает партия экс-президента Роберта Кочаряна "Армения" – 21,04% голосов, третья ступенька за политсилой экс-президента Сержа Саргсяна "Честь имею" – 5,23% голосов.
Кстати В Армении на избирательном участке произошла перестрелка
Будет ли единоличное формирование правительства
Партия Пашиняна не сможет единолично сформировать правительство, поскольку не добрала 0,08%. Заметим, избирательный порог для партий составляет 5%, для блоков – 7%.
В парламенте должны быть по меньшей мере 3 политсилы. Когда порог преодолевают только 2, то еще одну – максимально близкую к барьеру – доберут.
Почему в Армении происходили внеочередные выборы
- В мае парламент Армении самораспустился. Дело в том, что премьер-министр Пашинян подал в отставку. Это произошло под давлением общественности, ведь армяне длительное время протестовали, требуя этой отставки.
- Митинги начались еще после подписания соглашения по Нагорному Карабаху.
- Поэтому президент страны Армен Саркисян подписал указ, которым назначил досрочные парламентские выборы.