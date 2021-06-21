Второе место занимает партия экс-президента Роберта Кочаряна "Армения" – 21,04% голосов, третья ступенька за политсилой экс-президента Сержа Саргсяна "Честь имею" – 5,23% голосов.

Кстати В Армении на избирательном участке произошла перестрелка

Будет ли единоличное формирование правительства

Партия Пашиняна не сможет единолично сформировать правительство, поскольку не добрала 0,08%. Заметим, избирательный порог для партий составляет 5%, для блоков – 7%.

В парламенте должны быть по меньшей мере 3 политсилы. Когда порог преодолевают только 2, то еще одну – максимально близкую к барьеру – доберут.

Обратите внимание! Всего в выборах приняли участие 25 партий и блоков. Явка составила 49,4%.

Почему в Армении происходили внеочередные выборы