Друге місце посідає експрезидента Роберта Кочаряна "Вірменія" – 21,04% голосів, третя сходинка за блоком експрезидента Сержа Саргсяна "Честь маю" – 5,23% голосів.
До речі У Вірменії на виборчій дільниці сталася стрілянина
Чи буде одноосібне формування уряду
Партія Пашиняна не зможе одноосібно сформувати уряд, оскільки не добрала 0,08%. Зауважимо, виборчий поріг для партій становить 5%, для блоків – 7%.
У парламенті мають бути щонайменше 3 політсили. Коли поріг долають тільки 2, то ще одну – максимально близьку до бар'єру – доберуть.
Чому у Вірменії відбувались позачергові вибори
- У травні парламент Вірменії саморозпустився. Річ у тім, що прем'єр-міністр Пашинян подав у відставку. Це відбулось під тиском громадськості, адже вірмени тривалий час протестували, вимагаючи цієї відставки.
- Мітинги почались ще після підписання угоди щодо Нагірного Карабаху.
- Відтак президент країни Армен Саркісян підписав указ, яким призначив дострокові парламентські вибори.