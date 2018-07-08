Парламент Франции проголосовал за закон против фейковых новостей

Французский парламент проголосовал за принятие закона, позволяющего судам страны определять, какие новости являются фальшивыми. В первую очередь нововведение коснется сообщений, которые будут публиковать в предвыборное время.

Согласно принятому закону, кандидаты на выборах смогут требовать в судах удаления противоречивых новостей в период избирательной кампании.

Кроме этого, закон предусматривает, что Facebook и Twitter будут раскрывать источники финансирования рекламного контента, передает Politico.

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Я в восторге от принятия парламентом сбалансированного и эффективного текста закона. Он поможет решить масштабную проблему и будет ценным инструментом для лучшей защиты нашей демократии,

– отметила министр культуры Франции Француаза Ниссен.

Отмечается, что этот законопроект еще может обжаловать Конституционный Совет Франции в связи с возможными нарушениями свободы слова.