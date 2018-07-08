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Парламент Франції проголосував за закон проти фейкових новин

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Французький парламент проголосував за прийняття закону, що дозволяє судам країни визначати, які новини є фальшивими
Французький парламент проголосував за прийняття закону, що дозволяє судам країни визначати, які новини є фальшивими / ukrinform.ru

Французький парламент проголосував за прийняття закону, що дозволяє судам країни визначати, які новини є фальшивими. Першочергово нововведення стосуватиметься повідомлень, які будуть публікувати у передвиборчий час.

Згідно з ухваленим законом, кандидати на виборах зможуть вимагати в судах видалення суперечливих новин у період виборчої кампанії.

Окрім цього, закон передбачає, що Facebook і Twitter розкриватиме джерела фінансування рекламного контенту, передає Politico.

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Я в захваті від прийняття парламентом збалансованого та ефективного тексту закону. Він допоможе вирішити масштабну проблему та буде цінним інструментом для кращого захисту нашої демократії,
– зазначила міністр культури Франції Француаза Ніссен.

Зазначається, що цей законопроект ще може оскаржити Конституційна Рада Франції у зв’язку з можливими порушеннями свободи слова.

Теги: Новини політики Новини Франції Законопроект Соцмережі Цензура
Джерело: 24 Канал
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