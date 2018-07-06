Президент Франції відвідає Росію, щоб підтримати збірну на ЧС-2018
Еммануель Макрон планує відвідати Росію, щоб підтримати збірну Франції на Чемпіонаті світу з футболу-2018 під час матчу, який пройде у Санкт-Петербурзі 10 липня.
Про це повідомляє BFM TV з посиланням на заяву Єлицейського палацу.
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Зазначається, що це буде одноденна поїздка. Жодних політичних зустрічей в день відвідин Росії Макрон не планує. Сам президент Франції привітав збірну з перемогою у матчі з Уругваєм, який закінчився рахунком 2:0 на користь Франції.
Побачимось у вівторок,
– написав Еммануель Макрон.
Джерело: 24 Канал
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