Президент Франції відвідає Росію, щоб підтримати збірну на ЧС-2018

Еммануель Макрон планує відвідати Росію, щоб підтримати збірну Франції на Чемпіонаті світу з футболу-2018 під час матчу, який пройде у Санкт-Петербурзі 10 липня.

Про це повідомляє BFM TV з посиланням на заяву Єлицейського палацу.

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Зазначається, що це буде одноденна поїздка. Жодних політичних зустрічей в день відвідин Росії Макрон не планує. Сам президент Франції привітав збірну з перемогою у матчі з Уругваєм, який закінчився рахунком 2:0 на користь Франції.

Побачимось у вівторок,

– написав Еммануель Макрон.