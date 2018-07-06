Президент Франции посетит Россию, чтобы поддержать сборную на ЧМ-2018

Эммануэль Макрон планирует посетить Россию, чтобы поддержать сборную Франции на Чемпионате мира по футболу-2018 во время матча, который пройдет в Санкт-Петербурге 10 июля.

Об этом сообщает BFM TV со ссылкой на заявление Елицейського дворца.

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Отмечается, что это будет однодневная поездка. Никаких политических встреч в день посещения России Макрон не планирует. Сам президент Франции поздравил сборную с победой в матче с Уругваем, который закончился со счетом 2:0 в пользу Франции.

Увидимся во вторник,

– написал Эммануэль Макрон.