Президент Франции посетит Россию, чтобы поддержать сборную на ЧМ-2018
Эммануэль Макрон планирует посетить Россию, чтобы поддержать сборную Франции на Чемпионате мира по футболу-2018 во время матча, который пройдет в Санкт-Петербурге 10 июля.
Об этом сообщает BFM TV со ссылкой на заявление Елицейського дворца.
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Отмечается, что это будет однодневная поездка. Никаких политических встреч в день посещения России Макрон не планирует. Сам президент Франции поздравил сборную с победой в матче с Уругваем, который закончился со счетом 2:0 в пользу Франции.
Увидимся во вторник,
– написал Эммануэль Макрон.
Источник: 24 Канал
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