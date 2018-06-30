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22:30, 29 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости политики

Макрон разъяснил политику Евросоюза в отношении России

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Эммануэль Макрона
Эммануэль Макрона / 5.ua

Европейский Союз не настроен агрессивно к России однако и не обращать внимания на ее злодеяния не может.

Об этом рассказал президент Франции Эммануэль Макрона, сообщает "Интерфакс".

Он отметил, что ЕС прежде всего желает выстраивать долгосрочные стратегические отношения с соседями.

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"Я сам приезжал с таким посланием в Санкт-Петербург несколько недель назад", – отметил Макрон.

Впрочем президент Франции отметил, что Евросоюз не может игнорировать вопросы коллективной безопасности и до сих пор не решенные проблемы, связанные с Украиной.

Не можно забывать и о наших собственных обязательства в рамках Минских договоренностей. Эти договоренности должны соблюдать все стороны, 
– добавил Макрона.

Он отметил, что с стороны ЕС было бы безответственно и непоследовательно забыть о принципах и о защите интересов некоторых членов ЕС, в частности, стран Балтии.

Теги: Новости России Евросоюз Дональд Трамп Эммануэль Макрон Новости политики
Источник: 24 Канал
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