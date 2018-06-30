Макрон разъяснил политику Евросоюза в отношении России

Европейский Союз не настроен агрессивно к России однако и не обращать внимания на ее злодеяния не может.

Об этом рассказал президент Франции Эммануэль Макрона, сообщает "Интерфакс".

Он отметил, что ЕС прежде всего желает выстраивать долгосрочные стратегические отношения с соседями.

Читайте также: Трамп предлагал Макрону вывести Францию ​​из ЕС, – The Washington Post

"Я сам приезжал с таким посланием в Санкт-Петербург несколько недель назад", – отметил Макрон.

Впрочем президент Франции отметил, что Евросоюз не может игнорировать вопросы коллективной безопасности и до сих пор не решенные проблемы, связанные с Украиной.

Не можно забывать и о наших собственных обязательства в рамках Минских договоренностей. Эти договоренности должны соблюдать все стороны,

– добавил Макрона.

Он отметил, что с стороны ЕС было бы безответственно и непоследовательно забыть о принципах и о защите интересов некоторых членов ЕС, в частности, стран Балтии.