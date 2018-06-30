Макрон роз’яснив політику Євросоюзу щодо Росії

Європейський Союз не налаштований агресивно щодо Росії проте і не звертати уваги на її злодіяння не може.

Про це розповів президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє "Інтерфакс".

Він зазначив, що ЄС перш за все має бажання вибудовувати довгострокові стратегічні відносини з сусідами.

Читайте також: Трамп пропонував Макрону вивести Францію з ЄС, – The Washington Post

"Я сам приїздив з таким посланням до Санкт-Петербурга кілька тижнів тому", – відзначив Макрон.

Втім президент Франції наголосив, що Євросоюз не може ігнорувати питання колективної безпеки і досі не вирішені проблеми, пов’язані з Україною.

Не може забувати й про наші власні зобов’язання в рамках Мінських домовленостей. Цих домовленостей повинні дотримуватися всі сторони,

– додав Макрон.

Він відзначив, що зі сторони ЄС було б безвідповідально і непослідовно забути про принципи й про захист інтересів деяких членів ЄС, зокрема, країни Балтії.