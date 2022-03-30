Депутаты проголосовали за отчет Постоянного комитета парламента, передает 24 канал. Ранее его члены поддержали введение безвизового режима между Украиной и Канадой.

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Украина на шаг ближе к безвизу с Канадой

Мы призываем правительство Канады… ввести безвизовый режим путешествий из Украины в Канаду, в том числе быстро выдавая электронное разрешение на путешествия,

– говорится в принятом парламентариями отчете.

Кроме того, народные избранники предлагают, чтобы правительство увеличило количество персонала. Это позволит минимизировать задержку приема мигрантов и избежать гуманитарного кризиса.

Также документ призывает "поддержать украинцев и других пострадавших от конфликта жителей страны". В отчете подчеркивают, что осуждают безосновательное нападение на Украину по приказу Владимира Путина. Это, подчеркивают парламентарии, откровенное нарушение международного права.

Принять решение о безвизовом режиме с Украиной может только правительство Канады. В то же время, парламентарии имеют возможность показать свою политическую поддержку и призвать исполнительную власть к действиям.

Для граждан Украины сейчас действует упрощенный режим поездок в Канаду. Но для этого все равно нужно сначала получить визу.