Господствующая партия Нидерландов VVD ("Народная партия за свободу и демократию") и оппозиционная "Партия труда" солидарны в вопросе поставки оружия. Депутат Рубен Брекельманс заявил, что премьер-министру Нидерландов и главе МИД страны стоит приехать в Украину с конкретными предложениями.

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В них должно говориться, что Нидерланды могут поставить, и соответствует ли это потребностям Украины.

"Никаких войск, только оборонительное оружие"

Никаких войск, только оборонительное оружие! (и действительно больше, чем просто шлемы, как это сделали немцы),

– написал Брекельманс.

По словам Брекельманса, Нидерланды могут предоставить Украине:

радары;

высокоточное оружие;

противотанковое оружие или противовоздушную оборону.

Между тем оппозиционная депутат Кати Пир убеждена, что Нидерланды могут помочь Украине в борьбе с кибератаками, обеспечить обучение или поставлять противотанковое оружие.

Польша поставит Украине вооружение

Павел Солох – глава Бюро нацбезопасности Польши – заявил, что его страна предоставит Украине оружие. Соответствующую идею одобрил президент Анджей Дуда.

Польша уже направила украинской стороне соответствующую информацию и сейчас ожидает ответа. По словам Солоха, доставить помощь польская сторона готова в любое время.

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