Господствующая партия Нидерландов VVD ("Народная партия за свободу и демократию") и оппозиционная "Партия труда" солидарны в вопросе поставки оружия. Депутат Рубен Брекельманс заявил, что премьер-министру Нидерландов и главе МИД страны стоит приехать в Украину с конкретными предложениями.
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В них должно говориться, что Нидерланды могут поставить, и соответствует ли это потребностям Украины.
"Никаких войск, только оборонительное оружие"
Никаких войск, только оборонительное оружие! (и действительно больше, чем просто шлемы, как это сделали немцы),
– написал Брекельманс.
По словам Брекельманса, Нидерланды могут предоставить Украине:
- радары;
- высокоточное оружие;
- противотанковое оружие или противовоздушную оборону.
Между тем оппозиционная депутат Кати Пир убеждена, что Нидерланды могут помочь Украине в борьбе с кибератаками, обеспечить обучение или поставлять противотанковое оружие.
Польша поставит Украине вооружение
- Павел Солох – глава Бюро нацбезопасности Польши – заявил, что его страна предоставит Украине оружие. Соответствующую идею одобрил президент Анджей Дуда.
- Польша уже направила украинской стороне соответствующую информацию и сейчас ожидает ответа. По словам Солоха, доставить помощь польская сторона готова в любое время.
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