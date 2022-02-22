Об этом сообщил "слуга народа" Давид Арахамия по итогам встречи лидеров фракций и групп, которая проходила под председательством Владимира Зеленского вечером вторника, 22 февраля.

Читайте также Рада проголосует за санкции против депутатов Думы, поддержавших "признание" боевиков

Договорились создать штаб в парламенте по обороне. Члены штаба будут регулярно собираться, нарабатывать решения и с ними идти к главе государства.
– сказал народный депутат.

Он указал, что инициаторов будут обсуждать вместе с президентом, а затем принимать в ВРУ.

Сложная ситуация вокруг Украины

Зеленский ответил, будет ли в Украине военное положение: смотрите видео