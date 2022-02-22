Об этом сообщил "слуга народа" Давид Арахамия по итогам встречи лидеров фракций и групп, которая проходила под председательством Владимира Зеленского вечером вторника, 22 февраля.

Читайте также Рада проголосует за санкции против депутатов Думы, поддержавших "признание" боевиков

Договорились создать штаб в парламенте по обороне. Члены штаба будут регулярно собираться, нарабатывать решения и с ними идти к главе государства.

– сказал народный депутат.

Он указал, что инициаторов будут обсуждать вместе с президентом, а затем принимать в ВРУ.

Сложная ситуация вокруг Украины

Джо Байден заявил, что у украинских границ Россия сосредоточила 150 тысяч военных.

Российские оккупационные войска продолжают цинично обстреливать населенные пункты на Донбассе.

Ситуация обострилась после того, как Путин "признал" боевиков на оккупированных территориях.

Президент России отдал приказ ввести войска на оккупированные территории Донетчины и Луганщины.

Мир осудил такие действия Кремля. США, Великобритания и ЕС уже ввели санкции против РФ.

Зеленский ответил, будет ли в Украине военное положение: смотрите видео