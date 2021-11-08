Кремль традиційно виправдовує таку ініціативу захистом від якогось міфічного ворога, який постійно на них нападає. Ніби тепер Мінськ і Москва разом триматимуть оборону від завойовників їхніх ресурсів.

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Але дивлячись на те, що саме Росія веде війну проти України, а Білорусь штучно заселяє Європу біженцями, то тепер ми отримали дуже небезпечний для нас союз.

Якщо раніше Україні протистояли лише збройні сили Кремля, то тепер загрозу слід очікувати і від Лукашенка.

Варто просто подивитися, що відбувається на кордоні Білорусі з Польщею. Там величезні колони мігрантів, яких супроводжують люди у формі.

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На кордоні – напружена ситуація

Лідери країн Європейського Союзу стверджують, що біженців до кордону організовано звозять силовики режиму Лукашенка через санкції проти білоруського диктатора та підтримки протестного руху в країні.

Польща вже намагається захиститись від незаконних біженців за допомогою паркану, але білоруські прикордонники його ріжуть.

Влада Польщі оприлюднила фотографії білоруських прикордонників, які патрулюють вздовж паркану на кордоні. У їхніх руках був спеціальний інструмент для різки металу.



Білоруські прикордонники з інструментом / Фото з твітера Маріуша Блащака

Наразі Польща оголосила бойову готовність на кордоні з Білоруссю. Там чергують понад 12 тисяч польських солдатів. Литва також стягує війська до кордону та планує запровадити надзвичайний стан через цю ситуацію.

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Тож дивлячись на агресивні дії Кремля та Лукашенка щодо інших країн, Україні слід очікувати тиску як з боку Півночі, так і Сходу.

Білорусь і Росія тиснутимуть на Україну

Ще наприкінці травня 2021 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що Росія використовуватиме Мінськ як плацдарм для подальшої агресії.

Тож зближення Росії та Білорусі є великою загрозою національній безпеці України. Ці дві країни тепер можуть ще більше тиснути на Київ.

Росія і Білорусь вже домовляються про створення єдиної символіки Союзної держави. Це вже нагадує якусь пародію на СРСР версія 2.0, куди активно хочуть затягнути і Україну.

Цікаво! Там навіть хочуть створити єдину валюту.

Наразі Білорусь посилює протиповітряну оборону. На бойове чергування заступив ще один зенітний ракетний дивізіон.

Але Лукашенко не дуже поспішає пускати збройні сили Росії в Білорусь. Диктатор боїться, що надалі Путін зможе за допомогою їх усунути Лукашенка від керівництва країною.

Ситуація на Сході

Тим часом цими вихідними терористи активно застосовували безпілотники для атаки наших Збройних сил. Мабуть, придбали їх у місцевому військторгу. Один з безпілотників, оснащений зброєю, наші військові знищили.

Чого не скажеш про терористів, які не змогли збити український дрон. Ймовірно, тому що залучили свою не найкращу протиповітряну оборону, а саме кидались у дрон каменем. Та попри те, що іноді російським терористам приходиться воювати камінням, зброї у Кремля чимало.

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Президент США Джо Байден відправив у Москву директора ЦРУ Вільяма Бернза. За даними американських ЗМІ, за дорученням президента Бернз має попередити Кремль, що США уважно стежать за скупченням російських військ біля кордонів України.



Байден відправив в Росію директора ЦРУ / Фото Getty Images

За даними ЗМІ, головною та чи не єдиною причиною поїздки було те, що США дедалі більше стурбовані нерегулярним переміщенням російських військ і техніки поблизу кордону України.

В адміністрації Байдена розійшлися оцінки мотивів Росії. Дехто очікує, що Москва невдовзі почне повномасштабне вторгнення, інші ж заспокоюють, що держава-агресорка лише намагається залякати Україну.

Російська агресія щодо України не припиняється. За останню добу знову маємо одного загиблого українського воїна. Дивлячись на об'єднання сил Кремля і Лукашенка небезпека для України тільки росте.