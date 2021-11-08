Оккупанты совершили обстрел 8 ноября во время с 05:43 до 06:11. Они также применили запрещенное минскими соглашениями оружие.
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Пророссийские боевики обстреляли Светличное
Украинская сторона для участия в Трехсторонней контактной группе сообщила, что вооруженные формирования России обстреляли населенный пункт Светличное. Для этого применили артиллерию калибра 122 миллиметра, запрещенную минскими соглашениями.
В общей сложности зафиксировали 6 попаданий снарядов калибра 122 миллиметра.
Пророссийские боевики обстреляли Светличное / Фото из фейсбука украинской делегации для участия в ТКГ
Оккупанты повредили водоканал
В результате обстрела получили значительные повреждения здания и техника водоканала, разрушено помещение и уничтожено оборудование химико-бактериологической лаборатории,
– говорится в сообщении.
Кроме того, оккупанты повредили объект критической инфраструктуры, который обеспечивает водоснабжение для мирных жителей с обеих сторон линии разграничения.
От обстрела оккупантов пострадало помещение водоканала / Фото из фейсбука украинской делегации для участия в ТКГ
Чтобы предотвратить эскалацию на линии столкновения, украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон призвала Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ:
- как можно быстрее отреагировать на нарушение режима прекращения огня;
- оценить такие нарушения;
- провести мониторинговые мероприятия в этом районе.
Оккупанты повредили водоканал / Фото из фейсбука украинской делегации для участия в ТКГ
Коротко о ситуации на Донбассе
- За прошедшие сутки, 7 ноября, боевики 14 раз нарушали тишину. Они также 4 раза применяли запрещенное минскими договоренностями вооружение.
- Из-за обстрелов пророссийских боевиков 3 украинских военных получили ранения. Двое находятся в больнице. Состояние их здоровья – удовлетворительное.
- Во время обстрела боевиков взорвалась вражеская мина и один военный получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью. Погибшим оказался Виталий Павлысько из Яворова Львовской области.