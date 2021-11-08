Окупанти здійснили обстріл 8 листопада у час з 05:43 до 06:11. Вони також застосували заборонену мінськими угодами зброю.

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Проросійські бойовики обстріляли Світличне

Українська сторона для участі у Тристоронній контактній групі повідомила, що збройні формування Росії обстріляли населений пункт Світличне. Для цього застосували артилерію калібру 122 міліметрів, заборонену мінськими угодами.

Загалом зафіксували 6 влучань снарядів калібру 122 міліметрів.

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Проросійські бойовики обстріляли Світличне / Фото з фейсбуку української делегації для участі у ТКГ

Окупанти пошкодили водоканал

У результаті обстрілу зазнали значних пошкоджень будівлі та техніка водоканалу, зруйновано приміщення та знищене устаткування хіміко-бактеріологічної лабораторії,
– мовиться у повідомленні.

Окрім того, окупанти пошкодили об'єкт критичної інфраструктури, який забезпечує водопостачання для мирних мешканців по обидва боки лінії розмежування.

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Від обстрілу окупантів постраждало приміщення водоканалу / Фото з фейсбуку української делегації для участі у ТКГ

Щоб запобігти ескалації на лінії зіткнення, українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін закликала Спеціальну моніторингову місія ОБСЄ:

  • якнайшвидше відреагувати на порушення режиму припинення вогню;
  • оцінити такі порушення;
  • провести моніторингові заходи в цьому районі.

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Окупанти пошкодили водоканал / Фото з фейсбуку української делегації для участі у ТКГ

Коротко про ситуацію на Донбасі

  • За минулу добу, 7 листопада, бойовики 14 разів порушували тишу. Вони також 4 рази застосовували заборонене мінськими домовленостями озброєння.
  • Через обстріли проросійських бойовиків 3 українських військових отримали поранення. Двоє перебувають в лікарні. Стан їхнього здоров'я – задовільний.
  • Під час обстрілу бойовиків підірвалась ворожа міна й один військовий отримав осколкове поранення, несумісне з життям. Загиблим виявився Віталій Павлисько з Яворова, що на Львівщині.