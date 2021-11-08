Окупанти здійснили обстріл 8 листопада у час з 05:43 до 06:11. Вони також застосували заборонену мінськими угодами зброю.

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Проросійські бойовики обстріляли Світличне

Українська сторона для участі у Тристоронній контактній групі повідомила, що збройні формування Росії обстріляли населений пункт Світличне. Для цього застосували артилерію калібру 122 міліметрів, заборонену мінськими угодами.

Загалом зафіксували 6 влучань снарядів калібру 122 міліметрів.



Проросійські бойовики обстріляли Світличне / Фото з фейсбуку української делегації для участі у ТКГ

Окупанти пошкодили водоканал

У результаті обстрілу зазнали значних пошкоджень будівлі та техніка водоканалу, зруйновано приміщення та знищене устаткування хіміко-бактеріологічної лабораторії,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, окупанти пошкодили об'єкт критичної інфраструктури, який забезпечує водопостачання для мирних мешканців по обидва боки лінії розмежування.



Від обстрілу окупантів постраждало приміщення водоканалу / Фото з фейсбуку української делегації для участі у ТКГ

Щоб запобігти ескалації на лінії зіткнення, українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін закликала Спеціальну моніторингову місія ОБСЄ:

якнайшвидше відреагувати на порушення режиму припинення вогню;

оцінити такі порушення;

провести моніторингові заходи в цьому районі.



Окупанти пошкодили водоканал / Фото з фейсбуку української делегації для участі у ТКГ

Коротко про ситуацію на Донбасі