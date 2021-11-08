Окупанти здійснили обстріл 8 листопада у час з 05:43 до 06:11. Вони також застосували заборонену мінськими угодами зброю.
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Проросійські бойовики обстріляли Світличне
Українська сторона для участі у Тристоронній контактній групі повідомила, що збройні формування Росії обстріляли населений пункт Світличне. Для цього застосували артилерію калібру 122 міліметрів, заборонену мінськими угодами.
Загалом зафіксували 6 влучань снарядів калібру 122 міліметрів.
Проросійські бойовики обстріляли Світличне / Фото з фейсбуку української делегації для участі у ТКГ
Окупанти пошкодили водоканал
У результаті обстрілу зазнали значних пошкоджень будівлі та техніка водоканалу, зруйновано приміщення та знищене устаткування хіміко-бактеріологічної лабораторії,
– мовиться у повідомленні.
Окрім того, окупанти пошкодили об'єкт критичної інфраструктури, який забезпечує водопостачання для мирних мешканців по обидва боки лінії розмежування.
Від обстрілу окупантів постраждало приміщення водоканалу / Фото з фейсбуку української делегації для участі у ТКГ
Щоб запобігти ескалації на лінії зіткнення, українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін закликала Спеціальну моніторингову місія ОБСЄ:
- якнайшвидше відреагувати на порушення режиму припинення вогню;
- оцінити такі порушення;
- провести моніторингові заходи в цьому районі.
Окупанти пошкодили водоканал / Фото з фейсбуку української делегації для участі у ТКГ
Коротко про ситуацію на Донбасі
- За минулу добу, 7 листопада, бойовики 14 разів порушували тишу. Вони також 4 рази застосовували заборонене мінськими домовленостями озброєння.
- Через обстріли проросійських бойовиків 3 українських військових отримали поранення. Двоє перебувають в лікарні. Стан їхнього здоров'я – задовільний.
- Під час обстрілу бойовиків підірвалась ворожа міна й один військовий отримав осколкове поранення, несумісне з життям. Загиблим виявився Віталій Павлисько з Яворова, що на Львівщині.