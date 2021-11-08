Окупанти пошкодили розподільний газопровід високого тиску діаметром 100 міліметрів. Це трапилося 7 листопада приблизно о 16:00.

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Пошкодження призвело до виникнення вогняного факела заввишки кілька метрів. Оперативне перекриття засувок дозволило ліквідувати вогняний стовп та уникнути масштабної пожежі.

Однак без газопостачання залишились 773 абоненти. Зокрема, 445 у селі Нижнє та 328 у Кримському. Наразі газопровід обстежують та з'ясовують ступінь його пошкодження.

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Ворожа атака бойовиків 7 листопада забрала життя українського військовослужбовця на Донбасі. Водночас 2 його побратимів зазнали поранень внаслідок обстрілу.

Російсько-окупаційні війська активно використовують безпілотники, аби атакувати позиції Збройних сил України. Такі випадки почастішали після застосування українцями потужного Bayraktar.

У Головному управлінні розвідки Міноборони повідомили, що Росія протягом жовтня стягувала важку техніку та озброєння на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей.

Спостерігачі місії ОБСЄ вкотре зафіксували грубі порушення зі сторони окупантів на Донбасі. Зокрема, їхнє озброєння та техніка розміщені за межами визначених районів відведення.

Повний текст публікації АТ "Луганськгаз" у фейсбуці:

Неспокійні вихідні: 7 листопада 2021 року приблизно о 16:00 під час обстрілу ворожими силами був пошкоджений розподільний газопровід високого тиску діаметром 100 міліметрів поблизу села Нижнє, що призвело до виникнення вогняного факела заввишки кілька метрів.

Оперативне перекриття засувок дозволило ліквідувати вогненний стовп й уникнути масштабної пожежі. Без газопостачання залишилось 773 абоненти – у селі Нижнє 445 та у селі Кримське – 328.

У цей час проводиться обстеження газопроводу і встановлюється ступінь його пошкодження.

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