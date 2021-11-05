Звіт під назвою "Зброя війни в Україні. Трирічне дослідження постачань озброєння у Донецькій та Луганській областях" опублікували 4 листопада.

Тим часом Окупанти проводять аудит майна і зброї: зафіксували масштабне розкрадання

Дослідження тривало 3 роки

"Conflict Armament Research" протягом 3 років співпрацювали з контррозвідкою СБУ. Експерти мали намір довести міжнародній спільноті неупереджену інформацію щодо походження зброї, яку використовують проти української армії.

Спеціалісти вивчили:

десятки реальних видів стрілецької зброї та боєприпасів,

протипіхотних мін,

гранатометів,

переносних зенітно-ракетних комплексів.

Зверніть увагу! У висновках експертів мовиться, що однозначно більшість озброєння має саме російське походження.

Експерти неурядової організації співпрацювали з Міноборони та поліцією

Активну підтримку у дослідженні надали українські Міноборони, МВС, Офіс генпрокурора, Нацгвардія та прикордонники. Фахівці збирали та аналізували окремі види озброєння у зоні проведення ООС. Продовжити роботу "Conflict Armament Research" планують у СБУ разом з МЗС – аби поширити докази того, що постачальником озброєння на окуповані території є саме Росія.

Дивіться фото озброєння, яке аналізували / Фото СБУ:

Що відомо про "Conflict Armament Research" Організація створена у 2011 році та наділена повноваженнями Європейського Союзу щодо збору, узагальнення та аналізу даних про походження ОВТ (озброєння та військової техніки), що використовуються в зонах збройних конфліктів у різних регіонах світу.

Окупанти постійно порушують домовленості

Зазначимо, що окупанти постійно порушують домовленості. Так, спостерігачі місії ОБСЄ знову зафіксували, що озброєння та техніка перебувають за лінією відведення. Мовиться про велику кількість танків та ББМ.