Паромное сообщение между Турцией и аннексированным Крымом восстановили, – СМИ

Грузовое паромное сообщение между Турцией и аннексированным Россией украинским Крымом восстановили. Паромы будут ходить еженедельно между портами Керчь и Зонгулдак.

Об этом сообщают российские государственные агентства.

К теме: Эрдоган пожал руки "крымским депутатам" случайно, – МИД

Еще летом 2018 года подконтрольные оккупантам власти заявили о намерении до конца осени того же года восстановить паромное сообщение с Турцией.

Согласно санкциям, за аннексированный Россией Крым, в октябре 2017 года Турция приняла решение не пускать корабли, прибывающие из портов оккупированного полуострова. Запрет касался кораблей, которые плыли под любым флагом.

Отметим, что в октябре Турция заверила, что неизменно поддерживает Украину в ее территориальной целостности и защите государственного суверенитета. Ни о каком признании аннексии Крыма не может быть и речи. В то же время, президент Турции Реджеп Эрдоган приветствовал "представителей Крыма" рукопожатием.

Стоит знать: Меджлис раскритиковал Турцию за визит "крымских депутатов"

Что известно о скандале с Эрдоганом и "крымскими депутатами"?

11 октября во Турции началась III Конференция спикеров парламентов по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия. Участвовали делегации 5 государств – Афганистана, Китая, Пакистана, России и Турции.



13 октября стало известно (похвастались российские СМИ) о встрече президента Турция Реджепа Эрдогана с российской парламентской делегацией, в составе которой были "депутаты" Госдумы от аннексированного Крыма – Наталья Поклонская и Руслан Бальбек.



Украина по этому поводу направила в Турции ноту протеста.