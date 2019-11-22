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      Паромное сообщение между Турцией и аннексированным Крымом восстановили, – СМИ

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      Грузовые паромы будут ходить между аннексированным Крымом и Турцией / cdn.iz.ru

      Грузовое паромное сообщение между Турцией и аннексированным Россией украинским Крымом восстановили. Паромы будут ходить еженедельно между портами Керчь и Зонгулдак.

      Об этом сообщают российские государственные агентства.

      К теме: Эрдоган пожал руки "крымским депутатам" случайно, – МИД

      Еще летом 2018 года подконтрольные оккупантам власти заявили о намерении до конца осени того же года восстановить паромное сообщение с Турцией.

      Согласно санкциям, за аннексированный Россией Крым, в октябре 2017 года Турция приняла решение не пускать корабли, прибывающие из портов оккупированного полуострова. Запрет касался кораблей, которые плыли под любым флагом.

      Отметим, что в октябре Турция заверила, что неизменно поддерживает Украину в ее территориальной целостности и защите государственного суверенитета. Ни о каком признании аннексии Крыма не может быть и речи. В то же время, президент Турции Реджеп Эрдоган приветствовал "представителей Крыма" рукопожатием.

      Стоит знать: Меджлис раскритиковал Турцию за визит "крымских депутатов"

      Что известно о скандале с Эрдоганом и "крымскими депутатами"?
      11 октября во Турции началась III Конференция спикеров парламентов по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия. Участвовали делегации 5 государств – Афганистана, Китая, Пакистана, России и Турции.

      13 октября стало известно (похвастались российские СМИ) о встрече президента Турция Реджепа Эрдогана с российской парламентской делегацией, в составе которой были "депутаты" Госдумы от аннексированного Крыма – Наталья Поклонская и Руслан Бальбек.

      Украина по этому поводу направила в Турции ноту протеста.

      Деонтей Уайлдер – история самого жестокого боксера современности, что может сражаться с Усиком
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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Водный транспорт Украина – Россия Новости Турции Новости Крыма Аннексия Крыма
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