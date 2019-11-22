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      Поромне сполучення між Туреччиною і анексованим Кримом відновили, – ЗМІ

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      Вантажні пороми ходитимуть між анексованим Кримом і Туреччиною / cdn.iz.ru

      Вантажне поромне сполучення між Туреччиною та анексованим Росією українським Кримом відновили. Пороми ходитимуть щотижня між портами Керч і Зонгулдак.

      Про це повідомляють російські державні агентства.

      До теми: Ердоган потиснув руки "кримським депутатам" випадково, – МЗС

      Ще влітку 2018 року підконтрольна окупантам влада заявила про намір до кінця осені того ж року відновити поромне сполучення з Туреччиною.

      Відповідно до санкцій через анексований Росією Крим у жовтні 2017 року Туреччина ухвалила рішення не пускати кораблі, що прибувають з портів окупованого півострова. Заборона стосувалася кораблів, що плили під будь-яким прапором.

      Відзначимо, що у жовтні Туреччина запевнила, що незмінно підтримує Україну в її територіальній цілісності та захисті державного суверенітету. Про жодне визнання анексії Криму не може й бути мови. Водночас, президент Туреччини Реджеп Ердоган привітав "представників Криму" рукостисканням.

      Варто знати: Меджліс розкритикував Туреччину через візит "кримських депутатів"

      Що відомо про скандал з Ердоганом і "кримськими депутатами"?11 жовтня у Туреччині почалася III Конференція спікерів парламентів з протидії тероризму і зміцненню регіональної взаємодії. Участь брали делегації 5 держав – Афганістану, Китаю, Пакистану, Росії та Туреччини.

      13 жовтня стало відомо (похвалилися російські ЗМІ) про зустріч президента Туреччина Реджепа Ердогана з російською парламентською делегацією, у складі якої були "депутати" Держдуми від анексованого Криму – Наталія Поклонська та Руслан Бальбек.

      Україна з цього приводу надіслала до Туреччини ноту протесту.

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Анексія Криму Новини Криму Новини Туреччини Україна – Росія Водний транспорт
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