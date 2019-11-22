Поромне сполучення між Туреччиною і анексованим Кримом відновили, – ЗМІ

Вантажне поромне сполучення між Туреччиною та анексованим Росією українським Кримом відновили. Пороми ходитимуть щотижня між портами Керч і Зонгулдак.

Про це повідомляють російські державні агентства.

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Ще влітку 2018 року підконтрольна окупантам влада заявила про намір до кінця осені того ж року відновити поромне сполучення з Туреччиною.

Відповідно до санкцій через анексований Росією Крим у жовтні 2017 року Туреччина ухвалила рішення не пускати кораблі, що прибувають з портів окупованого півострова. Заборона стосувалася кораблів, що плили під будь-яким прапором.

Відзначимо, що у жовтні Туреччина запевнила, що незмінно підтримує Україну в її територіальній цілісності та захисті державного суверенітету. Про жодне визнання анексії Криму не може й бути мови. Водночас, президент Туреччини Реджеп Ердоган привітав "представників Криму" рукостисканням.

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Що відомо про скандал з Ердоганом і "кримськими депутатами"?11 жовтня у Туреччині почалася III Конференція спікерів парламентів з протидії тероризму і зміцненню регіональної взаємодії. Участь брали делегації 5 держав – Афганістану, Китаю, Пакистану, Росії та Туреччини.



13 жовтня стало відомо (похвалилися російські ЗМІ) про зустріч президента Туреччина Реджепа Ердогана з російською парламентською делегацією, у складі якої були "депутати" Держдуми від анексованого Криму – Наталія Поклонська та Руслан Бальбек.



Україна з цього приводу надіслала до Туреччини ноту протесту.