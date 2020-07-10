Окружной административный суд города Киева 9 июля оставил партию пророссийского блогера Анатолия Шария без более 3 миллионов гривен госфинансирования. Шарий ранее надеялся на получение этих денег и даже подал в суд на НАПК

Информация об отказе размещена в Едином реестре судебных решений, сообщает движение "Чесно".

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Почему Шарий требовал деньги от государства

"Партия Шария" требовала суд признать противоправной бездеятельность НАПК о невыплате ей госфинансирования за 2019 год. Представители скандального блогера захотели взыскать с госбюджета через НАПК 3,2 миллиона гривен.

Ранее законодательство предусматривало госфинансирование партий, которые на выборах в парламент получали более 2% голосов. То есть, партия могла не пройти в парламент через барьер в 5%, но получать средства из бюджета.

Однако в 2019 году президент Владимир Зеленский выступил с инициативой отменить госфинансирование партий, которые не преодолели на выборах 5-процентный барьер. Впоследствии парламент поддержал эту инициативу.

Поэтому госфинансирование получили партии, получившие более 5% голосов на выборах в Раду в 2019 году.

Отметим, что на парламентских выборах в прошлом году "Партия Шария" набрала 2,23%. Кроме нее, без финансирования остались "Радикальная партия Ляшко", "Сила и честь", "Оппозиционный блок", ВО "Свобода" и "Украинский стратегия Гройсмана".

Что известно о Шарие – биографию скандального видеоблогера читайте по ссылке.