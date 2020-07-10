Окружний адміністративний суд міста Києва 9 липня залишив партію проросійського блогера Анатолія Шарія без понад 3 мільйонів гривень держфінансування. Шарій раніше сподівався на отримання цих грошей і навіть подав до суду на НАЗК.

Інформація про відмову розміщена в Єдиному реєстрі судових рішень, повідомляє рух "Чесно".

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Чому Шарій вимагав гроші від держави

"Партія Шарія" вимагала суд визнати протиправною бездіяльність НАЗК щодо невиплати їй держфінансування за 2019 рік. Представники скандального блогера захотіли стягнути з держбюджету через НАЗК 3,2 мільйона гривень.

Раніше законодавство передбачало держфінансування партій, які на виборах до парламенту здобували понад 2% голосів. Тобто, партія могла не пройти до парламенту через бар’єр у 5%, але отримувати кошти з бюджету.

Однак у 2019 році президент Володимир Зеленський виступив з ініціативою скасувати держфінансування партій, які не подолали на виборах 5-відсотковий бар’єр. Згодом парламент підтримав цю ініціативу.

Відтак держфінансування отримали партії, які здобули понад 5% голосів на виборах до Ради у 2019 році.

Відзначимо, що на парламентських виборах минулого року "Партія Шарія" набрала 2,23%. Окрім неї, без фінансування залишилися "Радикальна партія Ляшка", "Сила і честь", "Опозиційний блок", ВО "Свобода" та "Українська стратегія Гройсмана".

​Що відомо про Шарія – біографію скандального відеоблогера читайте за посиланням.