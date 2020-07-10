"Партія Шарія" не отримає 3,2 мільйона гривень з дербюджету: рішення суду
Окружний адміністративний суд міста Києва 9 липня залишив партію проросійського блогера Анатолія Шарія без понад 3 мільйонів гривень держфінансування. Шарій раніше сподівався на отримання цих грошей і навіть подав до суду на НАЗК.
Інформація про відмову розміщена в Єдиному реєстрі судових рішень, повідомляє рух "Чесно".
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Чому Шарій вимагав гроші від держави
- "Партія Шарія" вимагала суд визнати протиправною бездіяльність НАЗК щодо невиплати їй держфінансування за 2019 рік. Представники скандального блогера захотіли стягнути з держбюджету через НАЗК 3,2 мільйона гривень.
- Раніше законодавство передбачало держфінансування партій, які на виборах до парламенту здобували понад 2% голосів. Тобто, партія могла не пройти до парламенту через бар’єр у 5%, але отримувати кошти з бюджету.
- Однак у 2019 році президент Володимир Зеленський виступив з ініціативою скасувати держфінансування партій, які не подолали на виборах 5-відсотковий бар’єр. Згодом парламент підтримав цю ініціативу.
- Відтак держфінансування отримали партії, які здобули понад 5% голосів на виборах до Ради у 2019 році.
Відзначимо, що на парламентських виборах минулого року "Партія Шарія" набрала 2,23%. Окрім неї, без фінансування залишилися "Радикальна партія Ляшка", "Сила і честь", "Опозиційний блок", ВО "Свобода" та "Українська стратегія Гройсмана".
Хто такий Анатолій Шарій?Проросійський блогер, який живе в одній з країн ЄС з 2012 року. Він називає війну України з Росією громадянською і часто виправдовує її. За підтримку прокремлівських меседжів і глузування з проукраїнської позиції Шарія звинувачують у фінансуванні з Росії.
Нещодавно Верховний суд дозволив називати Шарія "кремлівським проєктом російських господарів"