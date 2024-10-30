Об этом Маттиас Мирш сказал в интервью журналу Stern.

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Партия Шольца готова наладить отношения со Шредером

На вопрос о том, должен ли Шредер оставаться в рядах социал-демократов, генеральный секретарь партии ответил утвердительно.

Мы не должны мыслить черно-белыми категориями. Я могу отдать должное делу всей его жизни... даже если я имею принципиально другой взгляд на Путина и нападение на Украину,

– сказал он.

Кроме этого, Мирш заявил, что Шредер на посту канцлера Германии в 1998-2005 годах "многого достиг", вспомнив отказ от участия в войне в Ираке, реформу школьного образования и легализацию гражданских партнерств для однополых пар.

На замечание о связях Шредера с Россией генсек СДПГ ответил, что нынешний канцлер Олаф Шольц готов говорить с Путиным, а "переговоры и сдерживание – это две стороны одной медали".

Герхард Шредер был канцлером с 1998 по 2005 год и лидером партии СДПГ с 1999 по 2004 год. После того, как его отстранили от должности главы правительства, он много лет работал в российских энергетических компаниях и до сих пор считается другом Путина.

Среди прочего, Герхард Шредер встречался с главой Кремля в Москве через несколько недель после начала полномасштабной войны, а затем еще раз в июле 2022 года. После каждой встречи он уверял, что Россия была заинтересована в прекращении войны.