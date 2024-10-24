В интервью ZDF Олаф Шольц заявил, что против приглашения Украины в НАТО. Также он в очередной раз высказался о возможности передачи Киеву дальнобойных ракет.

Смотрите также Анекдотические комментарии Лукашенко и для чего России БРИКС: эксклюзивное интервью с Подоляком

Немцы и Путин могут быть спокойны

Канцлер Германии отметил свою четкую позицию относительно Taurus. Он назвал передачу Украине этих ракет неправильной. Шольц заверил своих граждан, что он будет поставлять оружие, которое, по его мнению, может способствовать эскалации конфликта. "Это то, на что все в Германии могут положиться".

В то же время результаты опроса RTL/ntv показало, что вряд ли большое количество немцев обрадуется такой робкой категоричности канцлера. Исследование показало, что количество сторонников поставки Украине Taurus растет. Если в марте "за" выступали 28 процентов, то в апреле уже 37 процентов.

К слову, кандидат в канцлеры от оппозиции на выборах 2025 года Фридрих Мерц заявил о готовности поставить Украине Taurus. Перед этим он предлагает выдвинуть Путину ультиматум: если в течение 24 часов он не прекращает атаки на украинские города, тогда Берлин должен отправить свои дальнобойные ракеты Киеву.

Напомним, что Олаф Шольц недавно выразил желание пообщаться с Путиным и "отличился" заявлением о том, что российские солдаты, которые воюют в Украине, являются жертвами.