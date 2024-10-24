В інтерв'ю ZDF Олаф Шольц заявив, що проти запрошення України до НАТО. Також він вкотре висловився щодо можливості передачі Києву далекобійних ракет.

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Німці і Путін можуть бути спокійні

Канцлер Німеччини наголосив на своїй чіткій позиції щодо Taurus. Він назвав передачу Україні цих ракет неправильною. Шольц запевнив своїх громадян, що він постачатиме зброю, яка, на його думку, може сприяти ескалації конфлікту. "Це те, на що всі в Німеччині можуть покластися".

Водночас результати опитування RTL/ntv показало, що навряд чи велика кількість німців зрадіє такій боязливій категоричності канцлера. Дослідження показало, що кількість прихильників поставки Україні Taurus зростає. Якщо у березні "за" виступали 28 відсотків, то у квітні вже 37 відсотків.

До слова, кандидат у канцлери від опозиції на виборах 2025 року Фрідріх Мерц заявив про готовність поставити Україні Taurus. Перед цим він пропонує висунути Путіну ультиматум: якщо упродовж 24 годин він не припиняє атаки на українські міста, тоді Берлін має відправити свої далекобійні ракети Києву.

Нагадаємо, що Олаф Шольц нещодавно висловив бажання поспілкуватися із Путіним і "відзначився" заявою про те, що російські солдати, які воюють в Україні, є жертвами.