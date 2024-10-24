Об очередных заявлениях Александра Лукашенко, цели саммита БРИКС, действиях Генерального секретаря ООН и влиянии Китая – в эксклюзивном интервью для 24 Канала рассказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк.

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Заявления Лукашенко – ни что иное, как стендап

Как реагировать на заявления Александра Лукашенко о нападении российских войск с территории Беларуси?

Когда Лукашенко что-то комментирует, это реально выглядит анекдотично. Во-первых, что такое провокация? Что такое вдоль границы идут какие-то войска? Какая провокация? Их убивали?

Мы же в 21-м веке живем. Этот человек остался в совхозе под названием Городец, где он два года работал, это 80-е годы прошлого столетия. Поэтому он говорит какой-то бред. Разве у нас в 21-м веке есть хотя бы один факт, что кого-то там где-то провоцировали, какие-то выстрелы были в сторону российских войск? Это же бред полный. Это понятно.

Вторая составляющая. Одно дело – давать интервью BBC, а другое дело – отвечать в рамках юридического расследования, что это было вообще. Потому что это помощь стране, которая готовила агрессию для атаки на третью страну.

То есть, это уже юридический статус совсем другой. Я думаю, что там как раз показания господина Лукашенко было бы гораздо более интересно читать. Я думаю, что он там осторожно комментировал все это, что происходило.

Ну и третья составляющая. Это (слова Лукашенко – 24 Канал) сегодня ни на что не влияет. Вообще любые заявления Лукашенко, они, во-первых, на ситуацию не влияют, во-вторых, не влияют на те или иные решения, которые будут принимать стороны, включая даже Россию. Россияне тоже не считают его самостоятельным субъектом, даже в рамках так называемого союзного государства.

А вообще на ход войны, на будущее послевоенное это также не имеет никакого влияния. Другими словами, есть человек, который фактически ни на что не влияет, его утверждения не имеют под собой какого-то там фактического основания.

Честно говоря, его надо воспринимать именно как такого стендапо-комедийного персонажа. Не более, но и не менее. Поэтому спокойно относимся к любым заявлениям Лукашенко.

Они не несут никакой ценности. Они не характеризуют ценности. Они не говорят о том, что будет происходить дальше в этой войне, и какие будут юридические последствия, в том числе для Беларуси. Безусловно, этот человек не до конца это понимает.



Лукашенко / Фото Getty Images

Если коротко подытожить, на сегодня в этом нет никакого сомнения ни у кого, вопрос в другом, вопрос в политической воле, но нет никакого сомнения, что нет спровоцированной агрессии, есть юридический состав преступления.

Я имею в виду, все, что совершила Россия, это безусловный акт агрессии, и он за собой потянул десятки тысяч военных преступлений, которые являются фактором тяжких преступлений. Поэтому спокойно относимся к заявлениям "вип-пропагандистов" и работаем над тем, над чем работаем.

Над чем мы с вами работаем? Над одним. Над объяснением демократическому Альянсу демократической коалиции, что если вы не научитесь завершать войну в свою пользу, вы будете всегда аутсайдерами, проигрывать и в достаточно быстрые времена лидерство демократии закончится фундаментальным поражением.

Когда Ольга Скабеева едет к Лукашенко брать интервью, это одна история. Она привыкла это слышать, она привыкла это говорить. Им есть о чем поговорить, мне кажется, они говорят на одном вымышленном языке. С другой стороны, когда BBC едет говорить с Лукашенко, вот мне как-то очень странно это выглядит.

Это стандарт BBC, что они, вроде бы, дают возможность высказать мнение другой стороны, но на самом деле это легитимизация лжи. Потому что ни Россия, ни Беларусь не дают другие взгляды. Они продают исключительно ложь под видом пропаганды.

То есть вы (BBC – 24 Канал) даете свою площадку для широкой общественности, для людей, которые не готовы детально отличать разные взгляды от лжи, вы даете возможность продуцировать большие объемы лжи, продвигать ее для разных социальных категорий в разных странах.

Это не о стандарте журналистики. Надо откровенно об этом говорить, не бояться об этом говорить. Предоставлять слово таким субъектам, как Лукашенко, который легитимизирует ложь и насилие, как таковое, это добавлять структурных элементов для того, чтобы разрушить тот демократический каркас, в котором мы сегодня живем.

Может ли БРИКС стать конкурентным альянсом

На саммит БРИКС, который проходит с 22 по 24 октября, к Путину, потому что он происходит в России, приезжают мировые лидеры и демократических, и террористических стран, и стран с развивающимися экономиками, и собираются за одним столом. Как на все это событие смотрим мы?

Есть чудесный фильм "Олимпия" Лени Рифеншталь, где говорилось о том, как совершенно нормально, спокойно демократии воспринимали Адольфа Гитлера, сидели с ним рядом на трибунах Великой Олимпиады и таким образом легитимизировали будущие масштабные концлагеря.

Так существует глобальный политический процесс, в таком смысле он существовал вчера, существует сегодня, будет существовать завтра. Должны это понимать и должны продолжать последовательно и настойчиво объяснять мысль, что если вы легитимизируете зло, то оно рано или поздно будет пробовать доминировать.

Безусловно, БРИКС сегодня, как некий альянс, не существует. Это все фикция. Пока что это такие, скажем, платформы о намерениях. Он только создается. Там нет политического, экономического единства, там есть отдельные договоренности в рамках тех или иных бизнес-коммуникаций, финансовых коммуникаций, но это сегодня не является союзом или альянсом, который имеет четкие конкретные перспективы.

Наоборот, эта платформа сегодня переформатируется. На первый план туда выходит Китай. Все понимают, что Россия, которая была достаточно активна последние десять лет вокруг попытки построить какую-то альтернативу демократической коалиции, демократическому альянсу Евросоюза, сегодня отходит на другие планы.

Россия использует БРИКС именно для пропаганды идей войны. Никакие страны, кроме таких как Венесуэла, вероятно, Иран не заинтересованы в том, чтобы БРИКС становился неким инструментом прямой политической конкуренции с высокотехнологичными рынками, прежде всего с Соединенными Штатами.

Китай в этом тоже не заинтересован. Почему? Потому что и Китаю, и Индии в стратегической перспективе крайне важно иметь определённые отношения со странами технологического рынка, технологического смысла, то есть имеется в виду Европейский Союз, страны азиатские, такие как Южная Корея, Япония и, безусловно, Соединённые Штаты.

Поэтому спокойно относимся к БРИКС. БРИКС как конкурентная платформа, которая может быть альтернативой, например, экономической или экономико-политической, или политической, не существует.

Россия этот саммит в Казани хотела использовать для продолжения войны. Частично это удалось благодаря визиту туда, на мой взгляд, генерального секретаря ООН.



Генеральный секретарь ООН Гутерриш / Фото Getty Images

На Саммит мира, где присутствуют 100 плюс стран и организаций, который проходит на базе международного права и уставных документов, генсек ООН, который должен заниматься самим миром как таковым, не появляется. На саммит БРИКС, где есть продвижение войны со стороны России, то есть обнуление уставных документов ООН, он появляется.

То есть репутационно, мне кажется, это окончательное убийство ООН. Однако я понимаю, что бюрократические структуры такого типа, такого объема, таких коррупционных составляющих не умирают быстро.

Поэтому, безусловно, ООН будет продолжать существовать, все будут делать вид, что там можно что-то решать, использовать право вето, использовать площадку для продвижения тех или иных, в том числе человеконенавистнических идей.

Однако между тем, Россия это использовала именно исключительно как пропагандистскую площадку для того, чтобы заявить три вещи.

Первая – показать, что Путин не является изолированным лидером и не является человеком, с которым он не хочет общаться.

Однако нет, он является изолированным. Потому что все эти страны, они так или иначе общаются с Россией, с Путиным. Это не первый и не последний раз, когда они общаются с Путиным. И они получают от России то, что они хотят в рамках демпинговых, скажем так, цен. Все, точка.



Путин / Фото Getty Images

Однако это не легитимизация Путина, это не возвращение Путина к глобальному политическому процессу, абсолютно. Путин не влияет на глобальные политические процессы. Война влияет, потому что война требует определенных ответов, которые, к сожалению, все еще не даны. Путин не является глобальным игроком, и как раз таки саммит БРИКС это подчеркивает.

Вторая – это попытка как раз таки там "запостить" какую-то резолюцию по Украине, что мы якобы напали на Украину, потому что были какие-то там риски для нашей безопасности.

Смотрите, масштабная милитарная страна говорит, что здесь какая-то маленькая страна, ну, вроде Украины, или Эстонии, или Литвы, или Грузии в 2008 году, хотела напасть на Россию. Ну, бред есть бред, и он продается именно как бред.

Однако в современном мире иногда бред покупают. То есть готовы платить деньги за то, чтобы купить немножко лжи. Это нормальная практика.

Россияне эту резолюцию попытались как-то там продвинуть, и что на выходе? Ничего. Потому что это не объясняет две вещи. Во-первых, начало войны. Почему вы вообще напали на другую страну? Россия не дает на это объяснения. В любом случае будет считаться агрессором, который нарушал территориальную целостность другой страны. Во-вторых, эта резолюция не влияет на те процессы, которые мы сегодня видим по линии фронта.

Третья – еще раз сказать, что им очень нравится китайско-бразильская формула окончания войны.

Вы понимаете, что эта формула не является действенной, она действительно ни на что не влияет, потому что завершить войну, оставив оккупированные территории в России, это означает просто получить оперативную паузу перед следующими этапами эскалации. Это все понимают.

Без политической воли партнеров через 5 лет война будет и в Европе

Если демократический альянс все же не найдет эту политическую волю коллективно, не примет наконец те решения, которые абсолютно четко фиксирует президент Украины, которые абсолютно четко зафиксированы в Плане победы, тогда автократические альянсы будут только увеличивать свои влияния на глобальный политический процесс.

Тогда мы с вами будем иметь переформатированный политический процесс, в котором война станет ключевым инструментом внешней политики. Ну, если кто-то желает сегодня делать вид, что не боится этого, это означает, что война не будет окончена.

Я считаю, что через пять лет войны будут масштабные в разных регионах, в том числе в Европе, в том числе в центральной, центрально-южной Европе. Это без сомнения.

Мы должны с вами что делать? Мы должны спокойно реагировать на всякие саммиты БРИКС. Они не влияют на глобальный политический процесс. Страны хотят что-то найти, какую-то формулу. Я имею в виду такие страны, как Саудовская Аравия, Бразилия, но пока они также не понимают, как это должно выглядеть.

Здесь есть разные задачи. Если Бразилия хочет доминировать в определенных сегментах, иметь доступ к определенным рынкам и так далее. Того же хотят Китай, Индия, Саудовская Аравия. Они хотят конкурировать. Да, они хотят получить какие-то там возможности, где-то эту конкуренцию обойти, но с пользой для себя.

Россия же рассматривает БРИКС исключительно как инструмент геополитического давления, исключительно как инструмент оправдания войны и вообще исключительно как инструмент, который может дать надежду России, что она в таком виде еще может несколько десятков лет существовать.

Что означает визит Антониу Гутерриша в Россию

Возможно, во время визита Антониу Гутерриша в Россию Украина передала ему какие-то просьбы или пожелания, чтобы тот передал Владимиру Путину. Говорится о позициях, которые были приняты на Саммите мира.

Передавать что-то через таких курьеров, как Гутерриш, нет смысла. Все в открытом доступе. Есть десятки стран, которые так или иначе обсуждают и формулу мира, как таковую, и решения первого мира. Есть тематические площадки.

Это все очевидно. Россия все это внимательно отслеживает. Пока не будет определенного существенного принуждения России к адекватному мировосприятию, то она на это не будет реагировать никак. Это можно передавать через кого угодно.

Гутерриш туда явился только для того, чтобы быть где-то рядом, ведь ООН должна выполнять какую-то функцию, какие-то информационные активности должны быть. Не забываем, что он был всегда ориентирован на такие страны как Россия.

Я не буду говорить, какой была эта заинтересованность, как она реализовывалась в отношении Гутерриша, но мы должны понимать, что он хочет не выпасть из глобального информационного процесса. То есть, какого-то существенного влияния на ход событий в войне, возможность справедливой финализации войны, этот визит точно не имеет.

Он имеет право, как субъект сам по себе, как генеральный секретарь ООН, имеет право делать все, что считает нужным. Это его абсолютно суверенное право. И, безусловно, он может присутствовать на любом саммите.

Логика исторического момента такова, чтобы было желательно, безусловно, генеральному секретарю занимать более взвешенную позицию по войне, по нарушению уставных документов ООН. Россия именно это делает.

Надо было, чтобы генеральный секретарь поддержал и формулу мира, и саммит мира Украины, активно настаивал на продвижении этих концепций. Но имеем то, что имеем. Спокойно относимся, потому что он реализует свое субъектное право действовать в политическом формате так, как он действует.

Россия может лишь покупать благосклонность за деньги

Сегодня Россия только за деньги может что-то купить. То есть с Россией нет смысла общаться, учитывая общие международные отношения. Кроме таких стран, как Венесуэла или там Северная Корея, или Иран. Понятно, что это страны-изгои.

Безусловно, они зависят от России, они находятся под зонтиком России. Они считают, если Россия не проиграет, и будет нагло себя вести в глобальном политическом процессе, то они будут иметь более устойчивую поддержку со стороны России и смогут сами вести себя нагло в своих регионах. Мы видим уже это по поведению Северной Кореи.

Другие страны, абсолютно точно, заинтересованы в России не с точки зрения стратегии, геополитических интересов или создания какого-то альянса с Россией – это мало перспективно. Они это прекрасно понимают. Все только для того, чтобы получить доходность.

Это абсолютно жесткий прагматизм. Через БРИКС этот прагматизм реализовывается. То есть, если можно от России что-то получить, какие-то дополнительные доходы, монетизировать эти там отношения в рамках БРИКС, то они будут это делать. Это абсолютно нормальный процесс. Не украиноцентричный, мы уже об этом неоднократно говорили. Все пользуются моментом, когда можно на демпинге, на переформатировании рынков, на том, что России нужно обходить санкции, зарабатывать огромные средства. Они это будут делать.

Лидерство Китая

Теперь о Китае и лидерстве. Нет-нет-нет, Китай, безусловно, считает, что БРИКС и ШОС (Шанхайская организация сотрудничества – 24 Канал) – это две перспективных площадки, которые можно будет переформатировать и полностью натянуть на себя лидерство. Раньше оно как-то делилось между Китаем и Россией.

Мы с вами помним, как ШОС выглядел до начала полномасштабного вторжения и на какие там цели претендовал БРИКС. Но Китай и все страны сегодня понимают, что Китай – это интересная и стратегическая игра. С ним надо выстраивать стратегические партнерства. Это очевидно.

Китаю добровольно отдают лидерство. И наоборот, другие страны не могут сказать: "Россия, иди вон отсюда". Почему? Мы с вами только что это разобрали, ведь можно на этом зарабатывать.

Поэтому Китай приезжает на такие саммиты: в Астану на ШОС или в Казань на БРИКС. Все для того, чтобы подчеркнуть свое лидерство. Им безразлично, где, в какой стране будет происходить то или иное мероприятие. Китай на него приедет именно как лидер.

Мы же видели поведение господина Си на встрече с субъектом, по фамилии Путин. Кто кого ждал в Казани. Вы понимаете, что это происходит на территории России, а президент России ждет президента Китая. Это такие маленькие протокольные нюансы, которые четко подчеркивают, кто есть кто.



Си / Фото Getty Images

Почему Китай хочет немножко ускорить некоторые процессы. Я воспринимаю их нейтрально положительными.

То, что делает Северная Корея, если четко зафиксировать сегодня, Китай это должен более широко осознать. Северная Корея долгое время находилась под зонтиком влияния Китая. То есть Китай лоббировал интересы, решал сложные гуманитарные проблемы Северной Кореи. Китай сдерживал негативную реакцию на те или иные действия со стороны Европейского Союза или США, или Японии, или Южной Кореи.

Китай все это как-то прикрывал, но Северную Корею это не удовлетворяет, потому что миссия Северной Кореи только одна. Вы ее понимаете прекрасно. Они вкладывали средства, строили милитарную страну, цель которой начать большую масштабную войну в индо-тихоокеанском регионе на Корейском полуострове.

Это страна камикадзе. Они хотят сжечь все, что можно, сами сгореть. Сегодня они получили возможность быстро мигрировать в сторону России, которая готова это все профинансировать и поддержать.

А это полностью идет вразрез с планами Китая. Китаю, наоборот, нужен стабильный регион, максимально стабильный. Точно не нужна война на Корейском полуострове. И вот это сегодня четко должны понять в Китае, что Россия, наоборот, оттягивает на себя Северную Корею, формирует потенциальный регион эскалации и таким образом наносит существенный ущерб глобальным геополитическим интересам Китая.

И это только один из таких моментов, где Россия имеет планы, которые абсолютно идут в разрез с планами Китая.

Чем может быть полезна Россия Китаю. Первое – ресурсами. Второе – территориями, которые Китай постепенно начинает считать регионами своего приоритетного развития.