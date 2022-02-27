В партии просят объединить силы и совместными усилиями одолеть врага. Публикуем полный текст обращения.

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Текст обращения

"Наступило очередное утро несокрушимой независимой Украины. И если мы встречаем его в боях, но несокрушимой верой в победу, то Россия его встретила, захлебываясь от санкций и дипломатического и экономического противодействия против нее.

Наши партнеры показали, что они с нами. Еще никогда мир не вводил такие решительные санкции против страны-агрессора и мы за это очень благодарны.

Мы не одни. С нами мир: их решительные действия против мерзавца Путина, их военная и гуманитарная помощь для наших военных заметны как никогда раньше. Мы видим и чувствуем поддержку граждан других стран, которые разворачивают украинские флаги по всему миру. Все это вселяет большую надежду, что скоро победа. Скоро мы дожмем кремлевского диктатора, а дальше выбор за русскими: хотят ли они жить в условиях изоляции с президентом-тираном, готовы ли присоединиться к цивилизованному миру, где жизнь и права человека — высшая ценность. Где не бросают на войну детей, чтобы они воевали за больные амбиции тирана.

Уверена, цивилизованный мир одержит победу. Объединив силы, мы одолеем агрессора.

А пока обращаемся ко всем иностранцам, которые изъявляют желание дать отпор российским оккупантам: мы настойчиво приглашаем приехать в Украину и стать на защиту безопасности всей Европы. Пополнить силы теробороны. Из иностранцев сформируется отдельное подразделение – Интернациональный легион территориальной обороны.

Для записи в легион и за подробностями обращайтесь к атташе по вопросам обороны Посольства Украины вашего государства (контакты на сайтах посольств).

Вместе победим!"

В партии призывают разослать переведенный текст знакомым и друзьям за рубежом. Сейчас доступен перевод на английский, польский, словацкий и немецкий языки.

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