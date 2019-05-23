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      Партия Смешко "Сила и Честь" предлагает новую систему для формирования парламента

      14 Читати новину українською
      Игорь Смешко
      Игорь Смешко / gordonua.com

      Политическая партия Игоря Смешко "Сила и Честь" выступает за проведение парламентских выборов по новой системе – пропорциональной с открытыми региональными списками.

      Такую систему в партии "Сила и Честь" считают наиболее справедливым волеизъявлением народа и, к тому же, первым шагом к реформированию и обновлению коррумпированной, неофеодальной и автократической политической системы Украины. Об этом говорится в заявлении партии.

      "Конечной целью этих реформ по совершенствованию законодательной ветви власти должна быть двухпалатная Верховная Рада. Нижнюю палату Рады нужно формировать по пропорциональной системе с открытыми списками в количестве 200 народных депутатов, а верхнюю – по мажоритарной системе в количестве 50 сенаторов – представителей отдельных областей Украины", – говорится в заявлении.

      Проект Избирательного кодекса 3112-1, которым предусматривалось введение открытых региональных списков на парламентских и местных выборах 22 мая не был поддержан профильным комитетом Рады. Его изъяли из повестки дня. При этом народные депутаты Украины предложили рассмотреть проект закона, которым предусматривается переход на пропорциональную систему с закрытыми списками.

      "После принятия этого закона депутаты фактически получат унизительное политическое рабство и блокировки любых законодательных новаций, а избиратели потеряют право влиять на своих избранников и контролировать их работу", – отметили в партии.

      Кроме этого в "Силе и Чести" выразили надежду, что новый президент Украины, который получил беспрецедентную поддержку избирателей, внесет в парламент законопроекты об импичменте президента, снятие неприкосновенности с президента, депутатов и судей, а также о введении процедуры отзыва народных депутатов.

      Игорь Смешко возглавлял СБУ, был членом Наблюдательного совета Национального фонда социальной защиты матерей и детей "Украина – детям", членом Координационного комитета по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, советником президента Украины, председателем Комитета по вопросам разведки при президенте. В 2019 году участвовал в президентских выборах, где набрал 6,04% голосов избирателей.

      По состоянию на 23 мая 2019 года день за партию "Сила и Честь" на парламентских выборах, согласно данным соцопросов, готовы проголосовать 5,1% избирателей.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Игорь Смешко
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