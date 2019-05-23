Партія Смешка "Сила і Честь" пропонує нову систему для формування парламенту

Політична партія Ігоря Смешка "Сила і Честь" виступає за проведення парламентських виборів за новою системою – пропорційною з відкритими регіональними списками.

Таку систему в партії "Сила і Честь" вважають найбільш справедливою до волевиявлення народу і, до того ж, першим кроком до реформування та оновлення корумпованої, неофеодальної і автократичної політичної системи України. Про це мовиться у заяві партії.

"Кінцевою метою цих реформ щодо вдосконалення законодавчої гілки влади повинна бути двопалатна Верховна Рада. Нижню палату Ради треба формувати за пропорційною системою з відкритими списками в кількості 200 народних депутатів, а верхню – за мажоритарною системою в кількості 50 сенаторів – представників окремих областей України", – сказано в заяві.

Проект Виборчого кодексу 3112-1, яким передбачалося введення відкритих регіональних списків на парламентських і місцевих виборах, 22 травня не був підтриманий профільним комітетом Ради. Його вилучили з порядку денного. При цьому народні депутати України запропонували розглянути проект закону, яким передбачається перехід на пропорційну систему із закритими списками.

"Після прийняття цього закону депутати фактично отримають принизливе політичне рабство і блокування будь-яких законодавчих новацій, а виборці втратять право впливати на своїх обранців і контролювати їх роботу", – наголосили в партії.

Крім цього в "Силі і Честі" висловили надію, що новий президент України, який отримав безпрецедентну підтримку виборців, внесе в парламент законопроекти про імпічмент президента, зняття недоторканності з президента, депутатів і суддів, а також про запровадження процедури відкликання народних депутатів.

Ігор Смешко очолював СБУ, був членом Наглядової ради Національного фонду соціального захисту матерів і дітей "Україна – дітям", членом Координаційного комітету по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю, радником президента України, головою Комітету з питань розвідки при президенті. У 2019 брав участь в президентських виборах, де набрав 6,04% голосів виборців.

Станом на 23 травня 2019 року день за партію "Сила і Честь" на парламентських виборах, відповідно до даних соцопитувань, готові проголосувати 5,1% виборців.