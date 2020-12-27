В Броварах кандидат от "УДАРа" разоблачил массовый подкуп избирателей, который осуществлялся в пользу партии "За майбутнє".

Об инциденте сообщает издание "Бровары 24".

"В помещении магазина, принадлежащего Елене Дударь – дочери известного застройщика и первому номеру в списке партии "За майбутнє", кандидатом от партии "УДАР" было обнаружено около тысячи продуктовых пайков в пакетах, брендированных логотипом партии. В состав пайков входили: мука, шоколадные конфеты, зефир, макароны, сахар, масло", – говорится в сообщении на сайте.

"Бровары 24" отмечает, что на место преступления вызвали полицию, которая будет устанавливать факт подкупа избирателей при получении ими продуктовых пакетов.

Согласно новому законодательству тюрьма грозит не только гречкосеям, но и тем избирателям, кто продал голос за гречку,

– напоминает издание.

Партию "За майбутнє" разоблачили в подкупе избирателей: видео