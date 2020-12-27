У Броварах кандидат від "Удару" викрив масовий підкуп виборців, що здійснювався на користь партії "За майбутнє".

Про інцидент повідомляє видання "Бровари 24".

"У приміщенні магазину, що належить Олені Дудар – донці відомого забудовника та першому номеру в списку партії "За майбутнє", кандидатом від партії "Удар" було виявлено близько тисячі продуктових пайків у пакетах, брендованих логотипом партії. До складу пайків входили: борошно, шоколадні цукерки, зефір, макарони, цукор, олія", – йдеться у повідомленні на сайті.

"Бровари 24" зазначає, що на місце злочину викликали поліцію, яка буде встановлювати факт підкупу виборців при отриманні ними продуктових пакетів.

Згідно з новим законодавством в'язниця загрожує не тільки гречкосіям, але і тим виборцями, хто продав голос за гречку,

– нагадує видання.

Повторні вибори мера та депутатів міськради Броварів відбудуться 17 січня.

Партію "За майбутнє" викрили за підкупом виборців: відео