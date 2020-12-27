Партію "За майбутнє" у Броварах викрили на масовому підкупі виборців: відео
У Броварах кандидат від "Удару" викрив масовий підкуп виборців, що здійснювався на користь партії "За майбутнє".
Про інцидент повідомляє видання "Бровари 24".
"У приміщенні магазину, що належить Олені Дудар – донці відомого забудовника та першому номеру в списку партії "За майбутнє", кандидатом від партії "Удар" було виявлено близько тисячі продуктових пайків у пакетах, брендованих логотипом партії. До складу пайків входили: борошно, шоколадні цукерки, зефір, макарони, цукор, олія", – йдеться у повідомленні на сайті.
"Бровари 24" зазначає, що на місце злочину викликали поліцію, яка буде встановлювати факт підкупу виборців при отриманні ними продуктових пакетів.
Згідно з новим законодавством в'язниця загрожує не тільки гречкосіям, але і тим виборцями, хто продав голос за гречку,
– нагадує видання.
Повторні вибори мера та депутатів міськради Броварів відбудуться 17 січня.
Партію "За майбутнє" викрили за підкупом виборців: відео
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