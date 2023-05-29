"Злая Мавка" 29 мая рассказала, что миссия уже выполнена, поэтому теперь о ней можно рассказать.

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На Запорожье оккупанты опили вина с слабительным

Запорожская Мавка рассказала, что находящиеся на оккупированной территории Запорожской области оккупанты в последнее время активно пьют алкоголь.

Желание выпить в сухой закон усыпило их бдительность в Запорожской области и мы нашли лазейку как доставить им на стол чудо напитки Кухня Мавки представляет: урожай 2023, купаж лошадиной дозы слабительных и паршивого пойла,

– сказала Мавка.

Именно поэтому она анонсировала "оркопад" – российских военных в отключении в канавах.

Справка. "Злая Мавка" – женское партизанское движение на оккупированных территориях Украины.

Также партизанское движение активно работает в России. В частности, партизаны движения "Атеш" проникли в полицию Москвы.

Партизаны уже в полиции Москвы