"Зла Мавка" 29 травня розповіла, що місію вже виконано, тож тепер про неї можна розповісти.
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На Запоріжжі окупанти обпились вина з проносним
Запорізька Мавка розповіла, що окупанти, які перебувають на окупованій території Запорізької області, останнім часом активно п'ють алкоголь.
Бажання випити в сухий закон приспало їхню пильність у Запорізькій області й ми знайшли лазівку як доставити їм до столу чудо напої Кухня Мавки представляє: урожай 2023, купаж кінської дози послаблюючих та паршивого пійла,
– сказала Мавка.
Саме тому вона анонсувала "оркопад" – російських військових у відключці відключенні в канавах.
Також партизанський рух активно працює на Росії. Зокрема партизани руху "Атеш" проникли в поліцію Москви.
Партизани вже в поліції Москви
- Партизани руху "Атеш" заявили, що їхні агенти уже змогли "влаштуватись" у більшість силових структур Росії.
- Зокрема 27 травня вони повідомили, що змогли потрапити у поліцейську дільницю Ізмайлівського району Москви.
- Як доказ, партизани опублікували документи московської поліції, призначені для внутрішнього користування. У цих документах вказані особисті дані правоохоронців столиці Росії, які відповідальні за охорону певних стратегічно важливих об'єктів та районів Москви.