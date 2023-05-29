"Зла Мавка" 29 травня розповіла, що місію вже виконано, тож тепер про неї можна розповісти.

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На Запоріжжі окупанти обпились вина з проносним

Запорізька Мавка розповіла, що окупанти, які перебувають на окупованій території Запорізької області, останнім часом активно п'ють алкоголь.

Бажання випити в сухий закон приспало їхню пильність у Запорізькій області й ми знайшли лазівку як доставити їм до столу чудо напої Кухня Мавки представляє: урожай 2023, купаж кінської дози послаблюючих та паршивого пійла,

– сказала Мавка.

Саме тому вона анонсувала "оркопад" – російських військових у відключці відключенні в канавах.

Довідка. "Зла Мавка" – жіночий партизанський рух на окупованих територіях України.

Також партизанський рух активно працює на Росії. Зокрема партизани руху "Атеш" проникли в поліцію Москви.

Партизани вже в поліції Москви