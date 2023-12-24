Партизаны заявили, что зафиксировали размещение российских войск в Евпаторийском районе. Вместе работали украинцы и крымские татары.
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Партизаны нашли командный пункт
Члены "Атеш" пробрались на территорию бывшего склада боеприпасов в поселке городского типа Новоозерное Евпаторийского района.
Партизаны обнаружили российскую технику / Фото "Атеш"
Им удалось раскрыть новый командный пункт русских войск. Об этом свидетельствует размещенная командно-штабная машина и множество припаркованных автомобилей на гражданских номерах.
Также нам известно, что за последние несколько дней сюда было передислоцировано несколько единиц военной техники с целью пополнения потерь действующей на Юге Украины российской группировки,
– говорится в сообщении.
Партизаны: последние новости
- Центр национального сопротивления сообщил о подрыве грузового поезда в Мелитополе. Это сделали украинские партизаны 15 декабря. Им возили боеприпасы и топливо между временно оккупированными территориями, в частности, поезд курсировал из Крыма в Мелитополь и Днепрорудный. Последний населенный пункт расположен в Запорожской области.
- Движение сопротивления донимает россиян не только на оккупированных территориях. Украинские партизаны также активно действуют во враждебном тылу. Агентам движения "Атеш" удалось осуществить очередной успешный рейд по улицам столицы страны-агрессора. На одной из них внимание партизан привлекла часть росгвардии.
- Агенты этого партизанского движения также проникли и в военкомат в Туле. На фото, выложенных агентами, виден вход в военкомат. Что интересно, на плакате есть пропагандистский лозунг, мол, границы России не заканчиваются нигде. Как видим, оккупанты не способны удержать свои мнимые границы даже на территории, которую формально контролируют.