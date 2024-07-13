ГРУ-шники разместились в нескольких домах и партизаны вычислили каждый.

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Подробности слежки за ГРУ в Севастополе

Агентов "Атеш" сначала привлекла внимание территория бывшей воинской части 95408, где размещался автомобильный батальон. На месте партизаны обнаружили немало военной техники, несмотря на установленный высокий забор.

Понаблюдав за локацией, оказалось, что именно там под прикрытием осуществляют свою деятельность подразделение ГРУ.

Несмотря на то, что разместились они рядом с указанной точкой, в нескольких домах, мы вычислили каждый,

– отметили "Атеш".

Им удалось зафиксировать большую часть "товарищей", которые проводят здесь время. Кроме этого, партизаны узнали их данные, места жительства и маршруты перемещений.

Координаты локации: 44.567545, 33.403625

"Атеш" сообщили, что часть имеющейся информации передали Силам Обороны Украины, а другую часть – оставили себе.

Они добавили, что есть две рекомендации для тех, кто проходит службу на этой локации: