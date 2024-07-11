Кроме того, "Атеш" также узнал о проблемах у российской армии с личным составом на линии боевого соприкосновения. К теме Ежемесячно обучаются до 1000 оккупантов: "Атеш" разведал большую тренировочную базу на Луганщине Что узнал "Атеш" в военном госпитале в Севастополе Военнослужащий России сообщил агенту партизанского движения, что за неделю в госпиталь прибыло более 400 человек. Тяжелых раненых принимают и разбрасывают гражданскими больницами, а остальных отправляют обратно в подразделения на "реабилитацию", на которой они вынуждены ходить на боевые задачи, – рассказали в "Атеше". Партизаны отметили, что врагу сильно не хватает личного состава из-за постоянных "мясных штурмов", которые устраивает командование вооруженных сил России. "Атеш" провел разведку госпиталя в Севастополе / Фото "Атеша" "Возмущение среди российских военных растет с каждым днем и они все больше задумываются о том, ради чего они воюют и почему к ним такое скотское отношение", – отметили в движении сопротивления. Обратите внимание! В "Атеше" обратились к военным, которые проживают на территории оккупированного Крыма, что пора действовать, чтобы сохранить жизнь себе и своим товарищам! Партизаны призвали связываться с их координатором прямо сейчас: @Ametham_atesh_ua К слову, "Атеш" также обнаружил, что российские захватчики каждый раз увеличивают количество оборонительных позиций вдоль побережья оккупированного Крыма. По словам партизан, россияне боятся высадки десанта на аннексированном украинском полуострове.