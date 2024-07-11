Окрім того, "Атеш" також дізнався про проблеми в російської армії з особовим складом на лінії бойового зіткнення. До темиЩомісячно навчаються до 1000 окупантів: "Атеш" розвідав велику тренувальну базу на Луганщині Що дізнався "Атеш" у військовому шпиталі у Севастополі Військовослужбовець Росії повідомив агенту партизанського руху, що за тиждень у шпиталь прибуло більш як 400 осіб. Важких поранених приймають і розкидають цивільними лікарнями, а решту відправляють назад до підрозділів на "реабілітацію", на якій вони змушені ходити на бойові завдання, –розповіли в "Атеш". Партизани зазначили, що ворогусильно не вистачає особового складу через постійні "м'ясні штурми", які влаштовує командування збройних сил Росії. "Атеш" провів розвідку шпиталю у Севастополі / Фото "Атеш" "Обурення серед російських військових зростає з кожним днем і вони все більше замислюються про те, заради чого вони воюють і чому до них таке скотне ставлення", –зазначили у русі опору. Зверніть увагу! У "Атеш" звернулися до військових, які проживають на території окупованого Криму, що настав час діяти, щоб зберегти життя собі і своїм товаришам! Партизани закликали зв'язуватися з їхнім координатором прямо зараз: @Ametham_atesh_ua До слова, "Атеш" також виявив, що російські загарбники щоразу збільшують кількість оборонних позицій вздовж узбережжя окупованого Криму. За словами партизанів, росіяни бояться висадки десанту на анексованому українському півострові.