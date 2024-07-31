Он производит двигатели для боевой и гражданской авиации. В "Атеш" показали соответствующие кадры.

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Партизаны "Атеш" пробрались на завод под Ярославлем

"Атеш" пробрался на завод ростеха в Ярославской области. Речь идет об объединенной двигателестроительной корпорации "Сатурн",

– говорится в сообщении.

На предприятии проходит разработка, производство и сервисное обслуживание двигателей для боевой и гражданской авиации, космических программ, военно-морского и гражданского флота, топливно-энергетического комплекса России.

Партизаны признались, что имеют информацию об уязвимых точках на складах с горючими жидкостями.

"Завод работает ежедневно и только полный вывод из строя стратегического критического объекта инфраструктуры позволит критическим образом повлиять и существенно сократить обслуживание и производство нескольких десятков тысяч двигателей для военной авиации оккупантов", – пишут в "Атеш".

Там также указали соответствующие координаты: 58.053153, 38.805867, 58.052054, 38.809952, 58.052474, 38.811805, 58.047532, 38.803930, 58.051814, 38.805183.

Партизаны пробрались на российский завод в Ярославской области / Фото "Атеш"