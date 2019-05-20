Парубий обязан сегодня созвать внеочередное заседание Рады, – Садовый
Пока депутаты есть в Киеве, спикер парламента Андрей Парубий обязан сегодня созвать внеочередное заседание Рады.
Об этом в своем Facebook написал лидер "Самопомичи" Андрей Садовый.
Также он отметил три главных пункта, на которых должна сосредоточиться Рада и которые обязательно должен рассмотреть:
– изменение избирательного закона;
– снятие депутатской неприкосновенности;
– восстановление наказания за незаконное обогащение.
"Затягивание с этими решениями, на которых все время настаивала "Самопомич", а сейчас взял на вооружение новый Президент, закапывает остатки авторитета Рады", – заявил Садовый.
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