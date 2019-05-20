Парубий обязан сегодня созвать внеочередное заседание Рады, – Садовый

Пока депутаты есть в Киеве, спикер парламента Андрей Парубий обязан сегодня созвать внеочередное заседание Рады.

Об этом в своем Facebook написал лидер "Самопомичи" Андрей Садовый.

Также он отметил три главных пункта, на которых должна сосредоточиться Рада и которые обязательно должен рассмотреть:

– изменение избирательного закона;

– снятие депутатской неприкосновенности;

– восстановление наказания за незаконное обогащение.

"Затягивание с этими решениями, на которых все время настаивала "Самопомич", а сейчас взял на вооружение новый Президент, закапывает остатки авторитета Рады", – заявил Садовый.