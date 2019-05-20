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      Парубий обязан сегодня созвать внеочередное заседание Рады, – Садовый

      466 Читати новину українською
      Андрей Садовый
      Андрей Садовый

      Пока депутаты есть в Киеве, спикер парламента Андрей Парубий обязан сегодня созвать внеочередное заседание Рады.

      Об этом в своем Facebook написал лидер "Самопомичи" Андрей Садовый.

      Также он отметил три главных пункта, на которых должна сосредоточиться Рада и которые обязательно должен рассмотреть:

      – изменение избирательного закона;
      – снятие депутатской неприкосновенности;
      – восстановление наказания за незаконное обогащение.

      "Затягивание с этими решениями, на которых все время настаивала "Самопомич", а сейчас взял на вооружение новый Президент, закапывает остатки авторитета Рады", – заявил Садовый.

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      Теги: Новости политики Верховная Рада Самопомич Андрей Садовой
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