Парубій зобов'язаний сьогодні скликати позачергове засідання Ради, – Садовий
Поки депутати є у Києві, спікер парламенту Андрій Парубій зобов‘язаний сьогодні скликати позачергове засідання Ради.
Про це у своєму Facebook написав лідер "Самопомочі" Андрій Садовий.
Також він відзначив три головних пункти, на яких повинна зосередитись Рада і які обов’язково має розглянути:
– зміна виборчого закону;
– зняття депутатської недоторканності;
– відновлення покарання за незаконне збагачення.
"Затягування з цими рішеннями, на яких весь час наполягала "Самопоміч", а зараз взяв на озброєння новий Президент, закопує залишки авторитету Ради", – заявив Садовий.
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