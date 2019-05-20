Парубій зобов'язаний сьогодні скликати позачергове засідання Ради, – Садовий

Поки депутати є у Києві, спікер парламенту Андрій Парубій зобов‘язаний сьогодні скликати позачергове засідання Ради.

Про це у своєму Facebook написав лідер "Самопомочі" Андрій Садовий.

Також він відзначив три головних пункти, на яких повинна зосередитись Рада і які обов’язково має розглянути:

– зміна виборчого закону;

– зняття депутатської недоторканності;

– відновлення покарання за незаконне збагачення.

"Затягування з цими рішеннями, на яких весь час наполягала "Самопоміч", а зараз взяв на озброєння новий Президент, закопує залишки авторитету Ради", – заявив Садовий.