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      РОЗПУСК РАДИ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ЄВРОБАЧЕННЯ 2019
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      РОЗПУСК РАДИ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ЄВРОБАЧЕННЯ 2019

      Парубій зобов'язаний сьогодні скликати позачергове засідання Ради, – Садовий

      1377 Читать новость на русском
      Андрій Садовий
      Андрій Садовий

      Поки депутати є у Києві, спікер парламенту Андрій Парубій зобов‘язаний сьогодні скликати позачергове засідання Ради.

      Про це у своєму Facebook написав лідер "Самопомочі" Андрій Садовий.

      Також він відзначив три головних пункти, на яких повинна зосередитись Рада і які обов’язково має розглянути:

      – зміна виборчого закону;
      – зняття депутатської недоторканності;
      – відновлення покарання за незаконне збагачення.

      "Затягування з цими рішеннями, на яких весь час наполягала "Самопоміч", а зараз взяв на озброєння новий Президент, закопує залишки авторитету Ради", – заявив Садовий.

      blog_ava
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      Теги: Верховна Рада Новини політики Самопоміч Андрій Садовий
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