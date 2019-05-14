Парубий подписал закон об украинском языке как государственном
Спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон о функционировании украинского языка как государственного. Рада отклонила все постановления об отмене этого закона.
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Источник: 24 канал
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