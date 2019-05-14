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      Парубій підписав закон про українську мову як державну

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      Парубій підписав закон про мову
      Парубій підписав закон про мову / rada.gov.ua

      Спікер Верховної Ради Андрій Парубій підписав закон про функціонування української мови як державної. Рада відхилила усі постанови про скасування цього закону.

      Верховна Рада відхилила усі чотири проекти постанов, якими деякі народні депутати пропонували скасувати результати голосування у другому читанні та в цілому за законопроект 5670-д про функціонування української мови як державної.

      Читайте також: Ухвалення закону про мову: перемога чи провал?

      Жоден із проектів постанов, рекомендований Комітетом з регламенту Ради до розгляду у парламенті 14 травня 2019 року, не набрав необхідних 226 голосів, щоб вважатися ухваленим. Отже, скасувати результати голосування за мовний закон, як хотіли депутати з фракції "Опозиційний блок" та деякі позафракційні депутати, не вдалося. 

      "Сьогодні історичний день. Зараз я підпишу Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". У найближчі години або дні його підпише президент України. Він буде опублікований у "Голосі України" і стане законом", – сказав Парубій, підписуючи документ.

      Отже, відхиливши ці постанови, Рада розблокувала можливість голові парламенту підписати закон про мову, що голова Ради Андрій Парубій невідкладно зробив. Тепер закон повинен підписати президент України, а чинності він набуде після публікації у виданнях "Голос України" та "Урядовий кур'єр".

      Що передбачає закон про українську мову як державну: інфографіка 24 каналу

      Мова

      Верховна Рада України прийняла в цілому закон про функціонування української мови як державної 25 квітня 2019 року.

       

       

      blog_ava
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      Теги: Андрій Парубій Законодавство Українська мова Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
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