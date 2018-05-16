Парубий призвал нардепов прийти в Раду по дресс-коду

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий призвал парламентариев на пленарное заседание 17 мая прийти в вышиванках.

Об этом он сказал на утреннем заседании 16 мая.

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"Хочу напомнить: завтра День вышиванки. Украинцы во всем мире наденут вышиванки в знак солидарности и поддержки Украины. По традиции приглашаю всех народных депутатов завтра вышиванками отметить этот день", – сказал Парубий.

Спикер выразил убеждение, что это даст народным депутатам сил для работы в Верховной Раде.