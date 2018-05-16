Парубій закликав нардепів прийти у Раду за дрес-кодом

Голова Верховної Ради Андрій Парубій закликав парламентарів на пленарне засідання 17 травня прийти у вишиванках.

Про це він сказав на ранковому засіданні 16 травня.

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"Хочу нагадати: завтра День вишиванки. Українці у всьому світі вдягнуть вишиванки на знак солідарності та підтримки України. За традицією запрошую всіх народних депутатів завтра вишиванками відзначити цей день", – сказав Парубій.

Спікер висловив переконання, що це надасть народним депутатам сил для роботи у Верховній Раді.