Парубій закликав нардепів прийти у Раду за дрес-кодом
Голова Верховної Ради Андрій Парубій закликав парламентарів на пленарне засідання 17 травня прийти у вишиванках.
Про це він сказав на ранковому засіданні 16 травня.
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"Хочу нагадати: завтра День вишиванки. Українці у всьому світі вдягнуть вишиванки на знак солідарності та підтримки України. За традицією запрошую всіх народних депутатів завтра вишиванками відзначити цей день", – сказав Парубій.
Спікер висловив переконання, що це надасть народним депутатам сил для роботи у Верховній Раді.
Джерело: 24 Канал
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